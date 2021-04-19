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Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü

Konut kredisinde faiz oranlarının yükselmesi, vatandaşları konut satışlarında peşin alıma yönlendirirken, geçen ay kredisiz satışlarda 89 bin 426 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Kredisiz satışlar (martta yıllık) yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Toplamdan yüzde 80,4 pay aldı. Yani geçen ay el değiştiren her 10 konuttan 8'i kredisiz satıldı" dedi

Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kamu bankalarınca 2020 Haziran'ın ilk günlerinde başlatılan düşük kredi kampanyasının etkisiyle ipotekli konut satışında tarihi zirve yakalanmış, temmuzda 130 bin 721 adetlik ipotekli satışla tüm zamanların en yüksek rakamı görülmüştü.

Haziranın ilk günlerinde başlatılan kampanya sayesinde 26 Haziran haftasında bankalar tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan aylık faiz oranı ortalaması yüzde 0,75'e kadar gerilemişti.

Sonrasında hem düşük kredi kampanyasının sona ermesi hem de faizlerin yükselmeye başlaması nedeniyle ipotekli satışların toplamdan aldığı pay geriledi.

Aradan geçen sürede bankalarca verilen konut kredisinin ağırlıklı aylık ortalaması 9 Nisan haftasında yüzde 1,52'ye (yıllık yüzde 18,22) kadar yükseldi. Faizlerin yükselmesi, vatandaşları peşin ve senetli alımlara yönlendirdi.

Bu nedenle geçen ay kredisiz satışlarda 89 bin 426 adetle tüm zamanların en yüksek mart ayı rakamı görüldü.

"HER 10 KONUTTAN 8'İ KREDİSİZ SATILDI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut almak isteyenler için kritik faiz oranının aylık yüzde 1 olduğunu belirterek, bu rakamın altına inince ipotekli, üstüne çıkınca da ipoteksiz satışların hızlı yükseliş gösterdiğini söyledi.

Yaz aylarında görülen düşük faiz oranları sayesinde çok yüksek satış rakamları görüldüğünü dile getiren Aşa, "Aradan geçen sürede faizler artmasına ve salgının devam etmesine rağmen martta 111 bin 241 adet konut satıldı. Bu rakam bize Türk halkının hala konuta ihtiyacı olduğunu gösteriyor." dedi.

Aşa, geçen ay ipotekli satışların toplam içerisindeki payının yüzde 19,6'ya kadar gerilediğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kredisiz satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Toplamdan yüzde 80,4 pay aldı. Yani geçen ay el değiştiren her 10 konuttan 8'i kredisiz satıldı. Burada vatandaşlar yastık altı birikimlerini kullandı. Tabii ki senetli satışlar var ancak çok büyük kısmı peşin satış olarak gerçekleşti."

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