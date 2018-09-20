Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bir telgraf aldıklarını söyledi. Peskov telgrafta Esad'ın, İL-20 uçağının düşüşü nedeniyle başsağlığı dilediğini ifade etti. Peskov, Moskova'nın Esad tarafından gönderilen telgrafı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığı sorusuna yanıt olarak, "Telgrafı kabul ettik" dedi.

Esad, Putin'e başsağlığı içeren bir telgraf gönderdiğini ifade ederek, olayın Suriye'de terörle mücadeleyi etkilemeyeceğini umut ettiğini dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye’nin geleceğinin Rusya-Fransa-Almanya-Türkiye Zirvesinin tarihinin belli olmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada İdlib'in geleceğinin ele alınması öngörülen Fransa-Almanya-Rusya-Türkiye Zirvesi'nine ilişkin konuştu. İstanbul’daki zirvenin tarihinin belirlenmediğini açıkladı. Geçtiğimiz Cuma günü 4 ülkenin liderlerinin danışmanları İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmiş, tarihi zirvenin ön hazırlıklarını yapmışlardı.

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