        Krep tarifi: evde lezzetli krep nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Krep tarifi: evde lezzetli krep nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Mutfak dünyasının en zarif, en ince ve belki de en çok yönlü lezzetlerinden biriyle karşınızdayız. İster bal, çikolata ve meyvelerle donatılıp tatlı bir kahvaltı şölenine dönüşsün, ister içine sebze, tavuk ve beşamel sos girerek akşam yemeğinde bir ana öğün olsun; krep her kılığa girebilen bir hamur işi bukalemunudur. Fransız mutfağının dünyaya armağanı olan bu incecik lezzet, yapımı dışarıdan bakıldığında oldukça basit görünse de tavanın başına geçildiğinde bir teknik sınavına dönüşebilir.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:42
        Krep tarifi
        Yırtılmadan çevirmek, tavaya yapışmasını önlemek ve o tül gibi ince dokuyu yakalamak, ustalık isteyen detaylardır. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine sofraların kurtarıcısı olan bu tarifin detayları...

        Krep yapımı, az malzemeyle büyük lezzetler yaratma sanatıdır. Ancak un, süt ve yumurtanın rastgele karıştırılması, genellikle kalın, lastik gibi veya delik deşik bir sonuçla hüsrana uğratabilir. İdeal bir krep hamuru ne çok cıvık ne de çok koyu olmalı; tavaya döküldüğünde bir su gibi akıp tüm yüzeyi kaplamalıdır. "İlk krep her zaman günah keçisidir" sözünü tarihe gömecek teknikleri, hamurun neden dinlendirilmesi gerektiğini ve tavanın ısısının pişirme üzerindeki kritik rolünü bu yazımızda tüm yönleriyle ele alıyoruz. İster tatlı ister tuzlu harçlarla doldurabileceğiniz, asla yırtılmayan o mükemmel kreplerin formülünü öğrenmek için okumaya devam edin...

        KREP NEDİR VE İDEAL KIVAMI NASIL OLMALIDIR?

        Krep, temel olarak un, sıvı (süt veya su) ve yumurtadan oluşan, mayasız ve kabartma tozu içermeyen çok ince bir hamur işidir. Pankek veya akıtmanın aksine, krepte kabarma hedeflenmez; tam tersine kağıt gibi ince ve düz olması istenir. İyi bir krebin kenarları dantel gibi ince ve hafif kıtır, ortası ise yumuşak ve esnek olmalıdır. Bu esneklik, krebin rulo yapıldığında veya katlandığında kırılmaması için hayati önem taşır.

        İdeal krep hamuru, akışkan bir süt kıvamında, yani "ayran kıvamında" olmalıdır. Kepçeyi daldırıp kaldırdığınızda hamur kesintisiz bir şekilde akmalıdır. Eğer hamurunuz koyu olursa tavaya yayılmaz ve kalın pişer, bu da krebin içinin hamur kalmasına ve lastikleşmesine neden olur. Lezzet profili olarak ise krep genellikle nötr bir tada sahiptir. İçine konulacak çok az miktarda şeker veya tuz, onun tatlı mı yoksa tuzlu mu olacağını belirler ama temelde her iki tür iç harca da uyum sağlayacak bir zemin oluşturur.

        LEZZETLİ VE YIRTILMAYAN KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Krep yapımında kullanılan malzemeler her evde bulunan standart ürünlerdir. Ancak profesyonel bir sonuç için sıvı dengesi çok önemlidir. Sadece süt kullanmak krebi yumuşak yapar ama tavada yayılmasını zorlaştırabilir; sadece su kullanmak ise sertleştirir. En iyi sonuç, süt ve su karışımıyla alınır.

        İşte yaklaşık 8-10 adet (tava boyutuna göre değişir) krep için ideal malzeme listesi:

        • Yumurta: 2 adet (Oda sıcaklığında olması malzemelerin daha iyi karışmasını sağlar).
        • Süt: 1.5 su bardağı (Tam yağlı süt lezzet verir).
        • Su: Yarım su bardağı (Su, hamurun incelmesini ve tavada daha rahat akmasını sağlar, ayrıca kenarlarının çıtır olmasına yardımcı olur).
        • Un: 1.5 su bardağı ile 2 su bardağı arası (Unun kalitesine göre değişir, kontrollü eklenmeli).
        • Sıvı Yağ: 1 yemek kaşığı (Hamurun içine eklenen yağ, pişerken tavaya yapışmasını önler ve esneklik katar).
        • Tuz: 1 çay kaşığı silme (Tatlı krep yapacaksanız tuzu bir fiske atıp, 1 tatlı kaşığı şeker ekleyebilirsiniz).
        • Tavayı Yağlamak İçin: Çok az miktarda tereyağı veya sıvı yağ.

        ADIM ADIM KREP YAPILIŞI

        Krep hamurunu hazırlamak sadece birkaç dakikanızı alır, ancak mükemmel sonuç için karıştırma tekniği ve dinlendirme süresi kritiktir.

        İşte adım adım uygulama rehberi:

        Öncelikle derin bir karıştırma kabına yumurtaları alın. Üzerine sütü, suyu ve sıvı yağı ekleyip bir çırpma teli ile iyice karıştırın. Yumurtaların tamamen sıvıya karışması önemlidir.

        Sıvı karışımın üzerine unu ve tuzu azar azar, mutlaka eleyerek ekleyin. Bir elinizle unu eklerken diğer elinizle hızlıca çırpmaya devam edin. Bu aşamada en büyük düşmanımız topaklanmadır. Eğer hamurunuzda un topakları kalırsa, pişen krepte beyaz un patlamaları olur ve tadı bozulur. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için karışımı hazırladıktan sonra ince bir süzgeçten geçirmek, profesyonel şeflerin en sık kullandığı yöntemdir.

        Hamur hazır olduktan sonra en önemli aşamaya gelinir: Dinlendirme. Hazırladığınız krep hamurunun üzerini kapatıp oda sıcaklığında en az 20-30 dakika bekletin. Bu süre zarfında unun içindeki glüten gevşer ve un sıvıyı tamamen emer. Dinlenmiş hamur tavada çok daha kolay yayılır ve yırtılma riski minimuma iner.

        Pişirme aşaması için tercihen kenarları alçak, yapışmaz tabanlı bir krep tavası veya teflon tava kullanın. Tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın. Fırça yardımıyla veya peçeteyle tavayı çok hafif yağlayın (tavada yağ birikintisi olmamalı, sadece parlaklık olmalı). Isınan tavaya bir kepçe hamur dökün ve hemen tavayı havaya kaldırıp bilek hareketiyle dairesel şekilde döndürerek hamurun tavanın tüm yüzeyine eşit ve ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

        Tavayı tekrar ocağa koyun. Krebin kenarları hafifçe yukarı kalkıp rengi dönmeye başladığında ve tavayı salladığınızda krep tabandan bağımsız hareket ettiğinde pişmiş demektir. Bir spatula yardımıyla veya (kendinize güveniyorsanız) havaya atarak ters çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 30-40 saniye, hafif benekler oluşana kadar pişirip servis tabağına alın.

