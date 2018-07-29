Kriket yıldızı, hızlı playboy, sosyetik koca ve nihayet Başbakan mı

Prenses Diana’nın hayatta olduğu günlerde biz dış haberci kızların en sevdiği magazin figürleri önce Di, sonra da onun yakın arkadaşı Jemima Goldsmith’di. İngiliz sosyetesinden Jemima’yı tanımamıza neden olan olay ise gelmiş geçmiş en büyük kriket yıldızı İmran Han’la aşkı ve evlilikleriydi. “Kriket ve biz, ne alaka?” diyecek olursanız, İngiliz medyası her zamanki gibi olayı seksapel katarak ambalajladığı için, hikayenin büyüsüne kapılmamak mümkün değildi.

(Mayıs 1997 - İmran Han eşi Jemima ve Prenses Diana, Lahor'da)



43 yaşında Pakistanlı bir kriket yıldızı, aynı zamanda hızlı playboy, ancak “Ben müslümanım asla içmem” diyen dünya yakışıklısı İmran Han ile İngiltere'nin en zengin adamlarından Sir James Goldsmith’in pamuklara sarılarak yetiştirilmiş 21 yaşındaki kızı, İngiliz gülü Jemima’nın romansı, Barbara Cartland romanlarına layık bir aşk hikayesiydi.

KREMA TABAKADAN

Lahor’un üst orta sınıfından bir ailenin oğlu olan Han, bir İngiliz kolejinden mezun olduktan sonra eğitiminin geri kalanını İngiltere’de tamamlamış; Oxford Üniversitesi’nde felsefe, siyaset bilimi ve iktisat okumuştu. Yine İngiltere’de kriket yıldızı olarak yükselmeye başladığı yıllarda artık bir playboy olarak da kıvamını bulmuştu. Lady Liza Cambell gibi aristokrat kızlarla çıkıyor, hızlı kaçan spor otomobiller kullanıyor, West End’deki topless gece kulüplerinin en gözde müdavimleri arasında yer alıyor, fakat ısrarla muhafazakar bir Pakistanlı olduğunu vurguluyordu.

Bize çok uzak kriket dünyasının Dünya Kupası’nı kaldırmış bir kahramandı İmran Han; 1992'de Pakistan Milli Takımı'nın kaptanı olarak.

Ve ne zaman ki, Jemima hayatına girdi zamparalık dönemi sona erdi, 1995'te evlendiler ve bir yıl sonra da partisi Adalet Hareketi'ni (Tahrik-i İnsaf) kurarak Pakistan siyasetine atıldı; hedefi, babadan evlada geçen hanedan tarzı iktidarların arpalığını kurutmaktı. Pakistan'daki yolsuzluk batağı anlatmakla bitmez. Darbeci Ziya ül Hak'ın idam ettirdiği eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun, suikaste kurban giden kızı eski Başbakan Benazir Butto'nun "Bay yüzde 10" diye anılan kocası Arif Zardari'yi hatırlayan hatırlar...

(1995 - İmran Han ile Jemima Goldsmith'ın nikah fotoğrafı)

İmran Han Lahor'da siyaset sahnesine d alınca Batı tarzı kıyafetleri bırakarak Pakistan usulü şalvar kamezleri kuşanıp, Muhammed İkbal felsefesinden ilhamla dine döndüğünü söylese de, siyasete heveslenmiş emekli kriketçi izlemini bırakıyordu.

Musevi finansör babayla markiz annenin kızı Jemima da Müslüman olmuş, yeni evi Lahor'da geleneksel yerel kıyafetlere bürünmüş ve Urduca öğrenmeye başlamıştı. Aktif bir şekilde de kocasının yanında siyaset sahnesinde yer alıyordu. İmran Han 2002 seçimlerinde partisinin tek milletvekili olarak meclise seçilmeyi başarmıştı ki, 2 yıl sonra çiftin boşanma haberi geldi. Açıklamaya göre Jemima, kocasının siyasi hayatına adapte olmakta zorlandığı için bu kararı almışlardı.

Jemima iki oğluyla İngiltere'ye döndü ama sosyete haya tına dönmedi; UNICEF elçisi olarak Afgan mülteciler için çalıştı, Filistin mülteci kamplarına gitti, Pakistan Özgürlük Hareketi'ni kurdu ve Keşmir'de depremzedelere yardım faaliyetine katıldı. Afganistan ve Irak işgaline karşı da kampanya yürüttü.

İmran Han'a gelince o iki kez daha evlendi. 2015'te BBC'nin eski hava durumu sunucusu Reham Han'la evliliği bir yıl bile sürmedi. Ve bu yıl da 5 çocuk annesi Büşra Watto ile evlendi gözl erden ırakta. Dindar Müslüman kimliğiyle siyaset sahnesinde boy gösteren İmran Han'ın ruhani konuları danıştığı akıl hocası olarak anılıyor Büşra. 65 yaşındaki İmran Han şimdi artık dindar, popülist ve yolsuzluk karşıtı biri olarak kamuoyunun karşısında. 2013 seçimlerinde az farkla ana muhalefet partisi olmayı kaçıran Adalet Hareketi 25 Temmuz seçiminde birinci parti olmayı başardı ve İmran Han başbakanlık için en güçlü aday. Hükümeti kurmak üzere küçük partiler ve bağımsızlarla koalisyon görüşmelerine başladı.

Bu arada seçim zaferi sonrası, dost kaldığı ilk eşi Jemima da "Çocuklarımın babası Pakistan'a başbakan oluyor" diye tweet attı.

İmran Han'ın temiz siyasetçi olarak yükselmesinde ezeli rakibi Navaz Şerif'in yolsuzluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması da rol oynadı. 2015 yılında sızan Panama Belgeleri, Şerif'in çocuklarının yurt dışına para kaçırdığı offshore şirketleri olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şerif ailesi suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor.

"TALİBAN HAN"

Sandıkta hile itirazları yükselirken İmran Han'ın ordunun adayı olduğu ve istihbarat servisinin perde arkasından rakiplerine karşı oyunlar çevirdiği iddia ediliyor. Ancak Han bu iddiaları reddediyor.

İmran Han sürekli U dönüşleri yapmakla da suçlanıyor. Liberal ekonomiyi savunuyor, ancak aynı zamanda özellikle ülkenin iç işlerine müdahale gibi algılanan durumlarda İslami değerlere ve Batı karşıtı hissiyata başvuruyor.

Pakistan'ın kırsal bölgelerinde militanlara yönelik ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara karşı açıkça kampanya yürüttü.

Taliban'ın şiddet eylemlerini kınıyor, diğer yandan partisi Hayber-Pahtunhva eyaletindeki bir medreseye 3 milyon dolar aktarıyor. Medresenin başındaki isim Sami-ül Hak, 'Taliban'ın Babası' olarak biliniyor. Bu nedenle İmran Han da kimilerince 'Taliban Han' lakabıyla anılıyor.