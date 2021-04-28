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En yaygın 5 kripto para dolandırıcılığına karşı yatırımcılar ne yapmalı?

Türkiye’de son zamanlarda kripto para borsalarıyla ilgili mağduriyetlerin artması, kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılıklara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlattı. İşte sahte kripto borsalarından, hediye tuzağına; sahte mobil uygulamalardan, saadet zincirlerine, kripto para dünyasındaki en yaygın 5 dolandırıcılık türü ve bunlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler...

Kripto para dolandırıcılığına karşı nelere dikkat edilmeli? Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye’de son zamanlarda kripto para borsalarıyla ilgili mağduriyetlerin artması, kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılıklara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.

Günümüz dünyasında, kripto para birimlerinin siber dolandırıcılar için de inanılmaz derecede değerli bir varlık olduğunu belirten siber güvenlik kuruluşu BitDefender’ın Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kullanıcıları hem geleneksel hem de kripto para birimlerine özgü dolandırıcılıklara karşı uyardı. Akkoyunlu, kripto para birimleri dünyasındaki 5 yaygın dolandırıcılık türünü ve bunlara karşı korunma yöntemlerini şöyle sıraladı:

1- SOSYAL MEDYA HEDİYE DOLANDIRICILIĞI

Sosyal medya mecralarında etkileşimi yüksek bir gönderiye verilen yanıtlarda birilerinin kripto para hediyesi verdiğini bu aralar sık sık görebilirsiniz. Bu kişilere sadece belirli bir oranda kripto para gönderirseniz, size bu miktarın 10 katını geri göndereceklerine söz verirler. Gerçek olamayacak kadar cazip görünen bu teklifler büyük oranda gerçek değildir. Sosyal medyada bu tür mesajlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu teklifler hesapları hacklendiği için bildiğiniz ve sevdiğiniz hesaplardan gelebilir. Söz konusu hesaplara cömertliklerinden dolayı teşekkür eden düzinelerce yanıt ise sadece sahte hesaplar veya hediye dolandırıcılığının bir parçası olarak kullanılan botlardır.

2- SAHTE KRİPTO PARA BORSALARI

Daha önce Güney Koreli finans yetkilileri ve yerel Bitcoin topluluğu, en sinsi Bitcoin dolandırıcılıklarından BitKRX adı verilen sahte bir borsayı açığa çıkarmıştı. Sahte borsa, kendisini ülkedeki en büyük ticaret platformunun bir parçası olarak sunmuş ve insanların paralarını almıştı. Sahte kripto para borsaları, meşru bir takas platformu gibi davranarak, kullanıcıları daha fazla yatırım yapmak için taciz etmek veya kripto paralara yeniden erişim elde etmek için gizli ücretler talep etmek gibi dolandırıcılık taktiklerine girerek veya sadece kullanıcıların kripto paralarını tamamen çalmak suretiyle potansiyel kurbanları dolandırıyor. Bu tür kripto para sahtekarlığından kaçınmak için popüler, tanınmış borsalara ve forumlarına bağlı kalın, böylece sahtekarlıklarla ilgili haberleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kripto para sistemleri oldukça gelişmiş bir teknoloji olsa da ne yazık ki bu alanda da birçok sahtecilik bulunuyor. Konuyla ilgili uzmanlardan destek almak mağduriyetleri azaltacaktır.

3- SAADET ZİNCİRİ YA DA PONZİLER

Ponzi sistemler oldukça eski dolandırıcılık yöntemleridir ve ülkemizde de çeşitli zaman aralıklarıyla ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerde kullanıcıların platforma yeni üye getirmeleri istenir ve her üye karşılığında ödeme vadedilir. Tabii bu durum yasal olmadığı için sistem, çeşitli ürünlerin satışı ile desteklenerek yapılır. Şimdilerde ise dolandırıcılar bu dolandırıcılık yönteminde, Türk Lirası yerine çeşitli kripto paraları kullanıyorlar. Eğer sadece belirli bir kripto para topluluğunun oluşturduğu bir oluşumun içine dahil ediliyorsanız muhtemelen ponzi ya da saadet zinciriyle karşı karşıyasınız demektir. Sizden üye getirmeniz ya da daha yüksek bir meblağ kazanmak için ödeme yapmanız istenirse direkt uzaklaşmanız gerekiyor.

4- SAHTE MOBİL UYGULAMALAR

Dikkatli olmazsanız, sahte uygulamalardaki uyarı işaretlerini gözden kaçırmak kolaydır. Tipik olarak, bu dolandırıcılıklar kullanıcıları, bazıları popüler olanları taklit eden kötü amaçlı uygulamaları indirmeye yönlendirir. Kullanıcı kötü amaçlı bir uygulama yüklediğinde, her şey istendiği gibi çalışıyor gibi görünebilir ancak bu uygulamalar, kripto para birimlerinizi çalmak için özel olarak tasarlanmıştır. Kötü amaçlı uygulamalar olmasına rağmen, bazıları Apple Store veya Google Play Store'da üst sıralarda yer alabilir ve bu onlara meşruiyet havası verir. Sahte uygulamalardan kaçınmak için, yalnızca resmi web sitesinden veya güvenilir bir kaynak tarafından verilen bir bağlantıdan indirmelisiniz ve muhakkak ödüllü bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.

5- KİMLİK AVI VE OLTALAMA

Kripto paralar konusunda çok yeni olanlar bile daha önce kimlik avı saldırısına maruz kalmıştır. Tipik olarak, dolandırıcıların mağdurlardan kişisel verileri çalmak için bir kişi veya şirketi taklit etmesini içerir. Telefon, e-posta, sahte web siteleri veya mesajlaşma uygulamaları gibi birçok ortamda gerçekleşebilir. Mesajlaşma uygulamaları dolandırıcılığı özellikle kripto para birimi dolandırıcılıklarında yaygındır. Örneğin kripto para borsası hesabınızda bir sorun olduğunu bildiren e-postalar alabilirsiniz, bu da sorunu çözmek için bir bağlantıyı izlemenizi gerektirir. Bu bağlantı, sizden oturum açmanızı isteyen sahte bir web sitesine yönlendirilecektir ve bu site orijinaline oldukça benzer. Bu şekilde, saldırgan kimlik bilgilerinizi ve muhtemelen kripto para birimlerinizi çalacaktır. Size gelen maillerdeki bağlantılara tıklamadan resmi siteler üzerinden işlem yapmanız ve temkinli yaklaşmanız gerekir.

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