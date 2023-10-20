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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda ETF ve Ripple yükselişi: Bitcoin 30.000 dolara yaklaştı - Kripto Para Haberleri

        ETF umuduyla Bitcoin 30.000 dolara yaklaştı

        Kripto para piyasasında Bitcoin ETF'lerinin onaylanacağına dair beklentiler ve SEC'in 2 Ripple Labs'in yöneticisine yönelik suçlamalarını geri çekmesi olumlu rüzgarlar estirdi. Bitcoin günlük yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 29.300 doların üzerini gördü. Bitcoin'deki haftalık yükseliş yüzde 9'u buldu

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:16
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        Bitcoin 30.000 dolara yaklaştı
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        Yatırımcıların ABD'de SEC'in Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vereceği beklentisinin artmasıyla kripto paralarda yükseliş yaşanmaya devam ediyor.

        Bitcoin bugün günlük yüzde 3.55 yükselerek 29.330 doları gördü. Dünyanın en büyük kripto parası son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 9 kazandırdı.

        Ethereum yüzde 2 değer kazanarak 1.584 dolara çıkarken, Binance Coin günlük yüzde 1.1 yükseldi.

        RIPPLE DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

        Kripto para piyasası açısında bir diğer olumlu gelişme ise ABD'de devam eden Ripple davasında yaşandı. SEC, Ripple Labs'in menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada şirketin 2 yöneticisine yönelik suçlamalarını geri çekti.

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        SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

        Bu kararın etkisiyle Ripple bugün yüzde 6.2 değer kazanarak 0.51 doların üzerine tırmandı.

        SEC Ripple yöneticilerine suçlamaları geri çekti
        SEC Ripple yöneticilerine suçlamaları geri çekti

        SOLANA'DA YÜZDE 10 ARTIŞ

        Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan diğer kripto paralara bakıldığında Solana'nın yüzde 10.1, Cardano'nun (ada) yüzde 2.75, Dogecoin'in yüzde 2 ve Tron'un yüzde 2.1 yükseldiği görüldü.

        PAZARTESİ GÜNÜ SPEKÜLATİF HABERLERLE DALGALANMIŞTI

        Kripto para piyasalrında uzun süredir Bitcoin ETF'lerine ilişkin kararlar bekleniyor. Söz konusu ETF'lerin lisans almasıyla piyasaya para akışının hızlanacağı öngörülüyor.

        Pazartesi günü çeşitli kripto para haber sitelerinde Ishares tarafından yapılan Bitcoin Spot ETF başvurusunun kabul edildiğine yönelik haberlerin yayılmasıyla kripto paralarda büyük bir dalgalanma yaşanmıştı. Bitcoin kısa bir süreliğine 30.000 doların üzerini görürken haberin doığru olmadığının ortaya çıkmasının ardından 28.000 doların altına gerilemişti.

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