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        Haberler Ekonomi Kripto Para SEC Ripple yöneticilerine suçlamaları geri çekti - Kripto Para Haberleri

        SEC Ripple yöneticilerine suçlamaları geri çekti

         ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs'in menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada şirketin 2 yöneticisine yönelik suçlamalarını geri çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:37
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        SEC Ripple yöneticilerine suçlamaları geri çekti
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        SEC tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres'e gönderilen dilekçede, Ripple Labs Üst Yöneticisi (CEO) Brad Garlinghouse ve Ripple Labs Kurucu Ortağı Chris Larsen'in kripto para birimi XRP'nin satışına yardım ve yataklık ettiği iddialarının geri çekildiği bildirildi.

        SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

        Ripple, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen bir token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.

        Temmuz ayında ise SEC'in kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlanmıştı.

        Yargıç Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına varmıştı. Torres daha sonra SEC'in bu karara itiraz etme talebini reddetmişti.

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