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Haberler Dünyadan Kris Wu 13 yıl hapis yatacak - Magazin haberleri
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Kris Wu 13 yıl hapis yatacak

Şarkıcı Kris Wu, 2020 yılının kasım ve aralık ayında üç kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Kris Wu 13 yıl hapis yatacak - Magazin haberleri
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Şarkıcı Kris Wu (32), 18 yaşındaki Çinli bir öğrenciyi ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle cinsel birlikteliğe teşvik etmekle suçlanmasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alınmıştı.

Öğrenci, o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

13 YIL HAPİS

Kris Wu, Çin'in Pekin Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 13 yıl hapse mahkum edildi. The Guardian'ın haberine göre; Pekin Mahkemesi, Çin doğumlu şarkıcının, 2020'de üç kadına cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.

MAHKEME AÇIKLADI

Mahkeme, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wu Yifan, evinde üç sarhoş kadından yararlandı" dedi.

Ayrıca Wu, 2018'de cinsel ilişkiye girmek için kalabalık toplamak suçundan da suçlu bulundu.

Vergi dairesi, Wu'nun 'kişisel gelirini gizlemek, vergi kaçırmak ile birlikte eksik vergi ödemek' suçları için yaklaşık 600 milyon yuan ödemesine karar verildiğini söyledi.

'SINIR DIŞI' KARARI

Mahkeme Wu'nun sınır dışı edileceğini de açıkladı. Ancak Çin'deki avukatlar, bu tür sınır dışı işlemlerinin genellikle cezanın tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini belirtti.

Fotoğraflar: AP, Reuters

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