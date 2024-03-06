Kristen Stewart galayı gölgede bıraktı
'Twilight' serisiyle büyük bir şöhret yakalayan Kristen Stewart, rol aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında tercih ettiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu
2008'de Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınmaya başlayan Kristen Stewart, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı.
33 yaşındaki oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.
Kristen Stewart, kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet tercih etti. Siyah bir elbise giyen yıldız, görünümünü siyah bir ceket, şeffaf çoraplar ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinlendi.