DIANA SPENCER HAKKINDA

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. İngiltere, Norfolk'ta, Sandringham Park House'da doğdu. Diana, dört kardeşe sahipti.

Diana, kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensuptu. Anne tarafında İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan atalarına sahipti.

Lady Diana 16 yaşındayken ileride eşi olacak Prens Charles'ı ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı. Lady Sarah onun için bir apartman buldu ve babası bu apartmanı aldı. Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı.

Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.