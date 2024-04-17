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        Kristen Stewart'ın filmine olaylı gala

        Kristen Stewart'ın başrolde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin Brüksel galasında kitlesel bir protesto gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:02
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        Kristen Stewart’ın başrolde yer aldığı ‘Love Lies Bleeding’ filminin hafta sonu Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan galası olaylı geçti. Eleştirmenlerin beğenisini kazanan, yönetmen Rose Glass imzalı filmin gösterimi esnasında salondan homofobik ve kadın düşmanı yorumların yükselmesinin ardından kitlesel bir protesto gerçekleşti.

        60’tan fazla kadın seyirci galayı terk ederken, gösterimi düzenleyenler en az üç fiziksel şiddet vakası yaşandığını belirtti. Protestonun büyümesinin ardından olaya polis müdahale etti.

        Sinema salonunu terk eden katılımcılar, "Olaylar kontrolden çıktı. Hayatımızdan endişe ettik” diye konuştu.

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        İZLEYİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

        Katılımcıların anlattığına göre, filmdeki eşcinsel romantizmi ön plana çıktığında gösterime katılanlardan bir kısmı rahatsız edici yorumlar yaptı. Aşk sahneleri homofobik tezahürat ve yuhalamalar gibi aşırılıklarla karşılanırken cinsel zorlama içeren bir sahneyse alkış aldı.

        Brüksel Uluslararası Fantastik Film Festivali (BIFFF) kapsamında gerçekleşen gösterim, iki farklı izleyici kitlesini bir araya getiren ve onları kutuplaştıran etkinliğe dönüştü.

        Festival temsilcileri olayları doğrularken, çirkinliğin kalabalığın küçük bir kesiminden geldiğini vurguladı.

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        "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

        Sundance ve Berlin gibi seçkin festivallerde eleştirmenlerin beğenisini kazanan A24 yapımı gerilim filmi, henüz Avrupa'da gösterime girmedi.

        Belçikalı dağıtımcı The Searchers'ın, filmi bu yıl içinde gösterime sokması bekleniyordu. Antwerp merkezli dağıtımcı bir açıklama yaparak; "Geçen cumartesi günü Love Lies Bleeding'in BIFFF kapsamındaki gösterimi sırasında yaşanan olaylar karşısında şoke olduk ve hayal kırıklığına uğradık" dedi.

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        Bir sosyal medya kullanıcısı, olaylı geçen ve polisin müdahale ettiği gala mekanından bu fotoğrafı paylaşarak, olayı polisi çağırarak bastırmaya çalışan festival yetkililerini eleştirdi.

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        Oyuncu kadrosunda Kristen Stewart’ın yanı sıra Katy O'Brian, Anna Baryshnikov gibi isimlerin yer aldığı ‘Love Lies Bleeding’ filminde, münzevi spor salonu müdürü Lou, hayalinin peşinden gitmek için Las Vegas'a giden hırslı vücut geliştirmeci Jackie'ye derinden aşık olur. Ancak aşkları şiddeti tetikleyerek onları Lou'nun suç ailesi ağının derinliklerine çeker.

        #Kristen Stewart
        #Love Lies Bleeding
        #gala
        #protesto
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