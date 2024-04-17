Kristen Stewart'ın filmine olaylı gala

İZLEYİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Katılımcıların anlattığına göre, filmdeki eşcinsel romantizmi ön plana çıktığında gösterime katılanlardan bir kısmı rahatsız edici yorumlar yaptı. Aşk sahneleri homofobik tezahürat ve yuhalamalar gibi aşırılıklarla karşılanırken cinsel zorlama içeren bir sahneyse alkış aldı.

Brüksel Uluslararası Fantastik Film Festivali (BIFFF) kapsamında gerçekleşen gösterim, iki farklı izleyici kitlesini bir araya getiren ve onları kutuplaştıran etkinliğe dönüştü.

Festival temsilcileri olayları doğrularken, çirkinliğin kalabalığın küçük bir kesiminden geldiğini vurguladı.