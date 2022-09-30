En son Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zam oranı %42,35 olarak belirlenmişti. Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zam oranı yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulunurken "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselteceğiz" ifadeleri dikkat çekti. İşte Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı...