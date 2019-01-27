28 OCAK PAZARTESİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 10:00'da Aralık 2018'a ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi'ni duyuracak.



29 OCAK SALI



Japonya'nın perakende satışları, ABD'nin öncü mal ticaret dengesi, S&P/Case–Shiller Ulusal Konut Fiyatları ve Tüketici Güven Endeksi izlenecek veriler arasında.



30 OCAK ÇARŞAMBA



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını saat 10:30'da

Ankara'da yapacak. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da bir sunum yapacak. Gelecek dönem enflasyon tahmin patikası ve para politikası duruşuna ilişkin sinyaller izlenecek.





2018 ENFLASYONU YÜZDE 20.30

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 artış gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ BELLİ OLACAK

Ayrıca saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 75.2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARALIKTA 75.2'YDİ



ABD'de ADP Özel Sektör istihdamı ve 2018 yılı GSYH'ı açıklanacak.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını tTürkiye saati ile 22:00'de açıklayacak. Bankanın yüzde 2.5 seviyesindeki faizi değiştirmesi beklenmiyor. Fed'in bu yıl içinde 2 faiz artışına gitmesi öngörülüyor. Fed en son 19 Aralık'ta fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde yüzde 2.25 – 2.50'ye yükseltmişti. Banka, 2018'de 25'er baz puanlık toplam dört faiz artırımı gerçekleştirmişti. Aralık toplantısında Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi.

31 OCAK PERŞEMBE



Ticaret Bakanlığı saat 10:00'da aralık ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Aralık ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık olarak yüzde 0.4 artışla 13.9 milyar dolar oldu. İthalat tarafındaki daralmanın devam etti ve yüzde 28.2 gerileme ile 16.6 milyar dolara indi. Böylece dış ticaret açığı yüzde 71 daralarak 2.67 milyar dolara indi. 2018 yılında ihracat yüzde 7.1 artışla 157 milyar dolar, ithalat yüzde 4.6 daralma ile 223 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 28.4 daralarak 55 milyar dolara geriledi.

4. ÇEYREK TURİZM İSTATİSTİKLERİ DUYURULACAK



TÜİK saat 10:00'da 2018 yılı 4. çeyrek turizm istatistiklerini duyuracak. Veriler özellikle Aralık ayı turizm gelir/gider verileri açısından takip edilecek.

3. ÇEYREKTE TURİZM GELİRLERİ 11 MİLYAR DOLARI AŞTI

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolar oldu.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI AÇIKLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı saat 11:00'de Aralık 2018'e ait yabancı ziyaretçi verilerini duyuracak. Kasım ayı itibariyle yıllık yabancı ziyaretçi sayısı kasım 2017'ye göre yüzde 22.6 artışla 39.2 milyon olmuştu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) saat 14:00'te Kredi Kartı Harcamaları ve Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikleri açıklayacak.



1 ŞUBAT CUMA



Saat 10:00'da İSO/Markit Ocak PMI verileri belli olacak. İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 44.2 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi Tüketeci Fiyat Endeksi , imalat sektörü PMI, ABD'de Tarım Dışı İstihdam, Dış Ticaret Dengesi, Perakende Satışlar, Konut Başlangıçları, Dayanıklı Mal Siparişleri, Yeni Konut Satışları ve Fabrika Siparişleri gibi verilerinin açıklanması bekleniyor.