LGS 2. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihinde alınmıştı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı ise 01 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB nakil takvimi ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ve sonuç açıklanma tarihi...