Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Kat kat açılan hamuru, tereyağlı aroması ve dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan kruvasan, evde yapımı zor gibi görünse de doğru teknikle hazırlandığında mükemmel sonuç verir. Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm incelikleriyle detaylı anlatım…
Kruvasan Nedir?
Kruvasan, kökeni Fransa’ya dayanan, mayalı ve tereyağlı katmanlı bir hamur işidir. Fransızca adı “croissant” olan bu lezzet, hilal şeklinde hazırlanır. Hamurun defalarca katlanarak açılması sayesinde iç içe geçmiş ince katmanlar oluşur. Bu teknik “laminasyon” olarak adlandırılır ve kruvasanın en önemli özelliğidir.
Kruvasan İçin Gerekli Malzemeler
Hamur İçin
4 su bardağı un 1 su bardağı ılık süt 1/2 su bardağı ılık su 1 paket instant maya (10 gram) 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
Katlama İçin
200 gram soğuk tereyağı
Üzeri İçin
1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı süt
Kruvasan Nasıl Yapılır?
Hamurun Hazırlanması
Ilık süt, su, şeker ve maya bir kapta karıştırılır. Maya aktive olduktan sonra un ve tuz eklenir. Eritilmiş tereyağı ilave edilir.
Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.
Tereyağlı Katman Hazırlığı
Soğuk tereyağı iki yağlı kağıt arasında dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açılır. Buzdolabında bekletilerek sert kalması sağlanır.
Mayalanan hamur merdane ile büyük bir dikdörtgen şeklinde açılır. Ortasına tereyağı yerleştirilir ve hamur zarf gibi kapatılır.
Katlama (Laminasyon) Aşaması
Hamur uzunlamasına açılır ve üçe katlanır. Bu işlemden sonra hamur streç filme sarılarak 30 dakika buzdolabında dinlendirilir.
Bu katlama ve dinlendirme işlemi toplamda 3 kez tekrarlanır. Böylece hamurda ince ve çok katlı yapı oluşur.
Şekil Verme
Dinlenen hamur yaklaşık yarım santim kalınlığında açılır.
Üçgen parçalar kesilir. Geniş kısmından başlanarak rulo şeklinde sarılır ve hilal şekli verilir.
Tepsiye aralıklı dizilir ve üzeri örtülerek 30-40 dakika son mayalanmaya bırakılır.
Pişirme
Yumurta sarısı ve süt karıştırılarak kruvasanların üzerine sürülür.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 18-22 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.
Fırından çıkan kruvasanlar tel rafta dinlendirilir.
Kruvasan Yapmanın Püf Noktaları
Tereyağı mutlaka soğuk olmalıdır.
Katlama aralarında hamur dinlendirilmelidir.
Ortam sıcaklığı çok yüksek olmamalıdır.
Hamur fazla ince açılmamalıdır.
Pişirme süresi kontrollü takip edilmelidir.
Kruvasan Çeşitleri
Sade Kruvasan
Klasik tereyağlı versiyondur.
Çikolatalı Kruvasan
İçine çikolata yerleştirilerek hazırlanır.
Peynirli Kruvasan
Tuzlu seçenek isteyenler için uygundur.
Bademli Kruvasan
Üzerine badem serpilerek hazırlanır
Kruvasan Kaç Kaloridir?
Bir adet sade kruvasan ortalama 250-300 kalori içerir. İç dolgulara göre kalori miktarı artabilir.
Kruvasan Nasıl Saklanır?
Oda sıcaklığında 1 gün tazeliğini korur. Daha uzun süre saklamak için dondurulabilir. Servis öncesi kısa süre fırınlanarak tazelenebilir.
Kruvasan, sabır ve teknik gerektiren ancak sonucunda enfes bir lezzet sunan özel bir hamur işidir. Katlama işleminin doğru yapılması ve tereyağının uygun kıvamda kullanılması başarının anahtarıdır. Evde hazırlanan kruvasan, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine Fransız esintisi katar. Doğru adımları takip ederek siz de mutfağınızda kat kat, çıtır ve nefis kruvasanlar hazırlayabilirsiniz.