Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kat kat açılan hamuru, tereyağlı aroması ve dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan kruvasan, evde yapımı zor gibi görünse de doğru teknikle hazırlandığında mükemmel sonuç verir. Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm incelikleriyle detaylı anlatım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kruvasan Tarifi ve Yapılışı

        Kruvasan Nedir?

        Kruvasan, kökeni Fransa’ya dayanan, mayalı ve tereyağlı katmanlı bir hamur işidir. Fransızca adı “croissant” olan bu lezzet, hilal şeklinde hazırlanır. Hamurun defalarca katlanarak açılması sayesinde iç içe geçmiş ince katmanlar oluşur. Bu teknik “laminasyon” olarak adlandırılır ve kruvasanın en önemli özelliğidir.

        Kruvasan İçin Gerekli Malzemeler

        Hamur İçin

        4 su bardağı un 1 su bardağı ılık süt 1/2 su bardağı ılık su 1 paket instant maya (10 gram) 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

        Katlama İçin

        200 gram soğuk tereyağı

        Üzeri İçin

        1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı süt

        Kruvasan Nasıl Yapılır?

        Hamurun Hazırlanması

        Ilık süt, su, şeker ve maya bir kapta karıştırılır. Maya aktive olduktan sonra un ve tuz eklenir. Eritilmiş tereyağı ilave edilir.

        Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

        Tereyağlı Katman Hazırlığı

        Soğuk tereyağı iki yağlı kağıt arasında dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açılır. Buzdolabında bekletilerek sert kalması sağlanır.

        Mayalanan hamur merdane ile büyük bir dikdörtgen şeklinde açılır. Ortasına tereyağı yerleştirilir ve hamur zarf gibi kapatılır.

        Katlama (Laminasyon) Aşaması

        Hamur uzunlamasına açılır ve üçe katlanır. Bu işlemden sonra hamur streç filme sarılarak 30 dakika buzdolabında dinlendirilir.

        Bu katlama ve dinlendirme işlemi toplamda 3 kez tekrarlanır. Böylece hamurda ince ve çok katlı yapı oluşur.

        Şekil Verme

        Dinlenen hamur yaklaşık yarım santim kalınlığında açılır.

        Üçgen parçalar kesilir. Geniş kısmından başlanarak rulo şeklinde sarılır ve hilal şekli verilir.

        Tepsiye aralıklı dizilir ve üzeri örtülerek 30-40 dakika son mayalanmaya bırakılır.

        Pişirme

        Yumurta sarısı ve süt karıştırılarak kruvasanların üzerine sürülür.

        Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 18-22 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.

        Fırından çıkan kruvasanlar tel rafta dinlendirilir.

        Kruvasan Yapmanın Püf Noktaları

        Tereyağı mutlaka soğuk olmalıdır.

        Katlama aralarında hamur dinlendirilmelidir.

        Ortam sıcaklığı çok yüksek olmamalıdır.

        Hamur fazla ince açılmamalıdır.

        Pişirme süresi kontrollü takip edilmelidir.

        Kruvasan Çeşitleri

        Sade Kruvasan

        Klasik tereyağlı versiyondur.

        Çikolatalı Kruvasan

        İçine çikolata yerleştirilerek hazırlanır.

        Peynirli Kruvasan

        Tuzlu seçenek isteyenler için uygundur.

        Bademli Kruvasan

        Üzerine badem serpilerek hazırlanır

        Kruvasan Kaç Kaloridir?

        Bir adet sade kruvasan ortalama 250-300 kalori içerir. İç dolgulara göre kalori miktarı artabilir.

        Kruvasan Nasıl Saklanır?

        Oda sıcaklığında 1 gün tazeliğini korur. Daha uzun süre saklamak için dondurulabilir. Servis öncesi kısa süre fırınlanarak tazelenebilir.

        Kruvasan, sabır ve teknik gerektiren ancak sonucunda enfes bir lezzet sunan özel bir hamur işidir. Katlama işleminin doğru yapılması ve tereyağının uygun kıvamda kullanılması başarının anahtarıdır. Evde hazırlanan kruvasan, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine Fransız esintisi katar. Doğru adımları takip ederek siz de mutfağınızda kat kat, çıtır ve nefis kruvasanlar hazırlayabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şarkıcı Metin Işık'ın cezası kesinleşti; cezaevine teslim oldu

        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yapılan yeni yargılamada şarkıcı Metin Işık'a 'Silahla tehdit' suçundan verilen 4 yıl hapis cezası, yeniden yapılan itiraz sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki incelemede, hükümde eksik bulunmadığı gerekçesiyle hukuka uygun bulunup on...
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor