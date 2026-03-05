Kruvasan Tarifi ve Yapılışı: Kruvasan Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yapılan yeni yargılamada şarkıcı Metin Işık'a 'Silahla tehdit' suçundan verilen 4 yıl hapis cezası, yeniden yapılan itiraz sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki incelemede, hükümde eksik bulunmadığı gerekçesiyle hukuka uygun bulunup on... Daha Fazla Göster

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yapılan yeni yargılamada şarkıcı Metin Işık'a 'Silahla tehdit' suçundan verilen 4 yıl hapis cezası, yeniden yapılan itiraz sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki incelemede, hükümde eksik bulunmadığı gerekçesiyle hukuka uygun bulunup onandı. İstinafta, şarkıcı Metin Işık'a yerel mahkeme tarafından verilen cezanın kesinleşmesi sonrasında, Işık'ın cezaevine teslim olduğu belirtildi. Daha Az Göster