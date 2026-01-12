Kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında, limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 2024 yılına göre yüzde 15,1 artışla 1.375’e; kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136’ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık.” açıklamasında bulundu.

2025 yılı Aralık ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Aralık ayında limanlarımıza 28 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,3 artış oldu. 2025 Aralık ayı, 40 bin 773 yolcu ile Aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

KUŞADASI ZİRVEDE

Uraloğlu, Aralık ayında İstanbul limanlarına 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak limanına 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası’na 6 kruvaziyer gemi 5 bin 612 yolcu ve diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Bir yıllık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: