Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.346,90 %1,20
        DOLAR 43,1351 %0,14
        EURO 50,4605 %0,65
        GRAM ALTIN 6.364,09 %1,80
        FAİZ 36,98 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 117,03 %5,72
        BITCOIN 90.507,00 %-0,13
        GBP/TRY 58,0765 %0,55
        EUR/USD 1,1690 %0,46
        BRENT 63,14 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 10.405,29 %1,80
        Haberler Ekonomi Turizm Kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı - Turizm Haberleri

        Kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında, limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 2024 yılına göre yüzde 15,1 artışla 1.375’e; kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136’ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık.” açıklamasında bulundu.

        2025 yılı Aralık ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Aralık ayında limanlarımıza 28 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,3 artış oldu. 2025 Aralık ayı, 40 bin 773 yolcu ile Aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

        KUŞADASI ZİRVEDE

        Uraloğlu, Aralık ayında İstanbul limanlarına 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak limanına 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası’na 6 kruvaziyer gemi 5 bin 612 yolcu ve diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Bir yıllık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “2025 yılında, Kuşadası limanı 617 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 265 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 995 bin 843 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 625 bin 517 yolcu ile İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hafriyat vahşetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak!

        Hafriyat vahşetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı