        Haberler Dünya Küba, ABD'li yetkililerin "saldırı dronu tehdidi" iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        Küba, ABD'li yetkililerin "saldırı dronu tehdidi" iddialarını yalanladı

        Küba, ABD'li yetkililerin, Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:20 Güncelleme:
        Küba'dan ABD'nin iddialarına yalanlama

        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Küba'dan gelen saldırı dronu tehdidini yakından takip ediyor" iddiasına değindi.

        ABD hükümetine ülkesinin meşru müdafaa hakkını hatırlatan Rodriguez, şunları kaydetti:

        "ABD hükümeti, hiçbir meşru gerekçe olmaksızın, Küba halkına yönelik acımasız ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor. Belli basın kuruluşları da iftiraları yayarak ve bizzat ABD hükümetinin imalarını sızdırarak bu oyuna alet oluyor. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir."

        Rodriguez, Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı meşru müdafaa hakkına dikkati çekerek, dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

        Bu arada Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye tepki gösterdi.

        Küba’nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cossio, "ABD’de, Küba ulusunu askeri saldırganlık ve savaş yoluyla boyunduruk altına almaya, hatta yok etmeye çalışan çevreler, bahaneler üretmek, yalanlar ortaya atıp yaymak ve olası bir saldırıya karşı yapılan makul hazırlıkları olağanüstü bir durummuş gibi göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        - Ne olmuştu?

        ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan bir yetkili, Küba'nın son zamanlarda dron kapasitesini artırmasının ABD'ye yönelik oluşturabileceği tehditlerle ilgili görüşlerini paylaşmıştı.

        ABD'li yetkililerin, Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürülmüştü.

        Haberin devamında, üst düzey bir ABD yetkilisinin, Küba'nın geçen ay Rusya'dan "daha fazla insansız hava aracı ve askeri teçhizat talep ettiğine ve İran'ın ada ülkesine nasıl daha fazla direnilebileceğini öğretmeye çalıştığına" dair iddialarına yer verilmişti.

        - "Endişe duyuyoruz"

        İran'ın, 28 Şubat'ta başlayan ABD saldırılarına karşı insansız hava araçlarını kullanmasıyla, ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili endişelerde artış gözlenmişti.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü yapılan bir kongre oturumunda Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." demişti.

        CIA Direktörü John Ratcliffe, perşembe günü Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.

