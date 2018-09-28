Konser girişinde albüm kapağına da hayat veren fotoğraf sanatçısı Levent Yavuz’un portrelerinden oluşan sergi, konsere izlemeye gelenlerin beğenisine sunuldu.

Usta yorumcuyu sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Konsere Funda Arar, Zara, Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Emel Müftüoğlu, Elif Buse Doğan, Hakan Aysev Kubat’ı dinlemek için gecede hazırdı. Sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Kubat, “Bugün muhteşem bir gece olacak türkü şöleni yaşayacağız bu gece zeybeğimiz var, semazenimiz var, halay çekenimiz var, horonumuz var, romanımız var bütün Türkiye’nin renkleri var bu konserde” dedi.

Türkü albümünün devamını çekeceğini söyleyen şarkıcı, albüm kapağıyla ilgili, “Memleketin yaşanmışlıklarını anlatıyor. Türkü albümü olunca neden bir fotoğraf sergisi olmasın dedim. Burada ben yokum bütün Anadolu'nun yüzü var” dedi.





ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Konsere eşi Febyo Taşel ile katılan Funda Arar, çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Şarkıcı, “Heyecanlıyım arkadaşlarım konserlerine gittiğim zaman kendim sahneye çıkacakmış gibi heyecanlanıyorum. Kubat kadar heyecanlıyım” dedi. Çıkardığı ‘Arabesk’ albümü büyük ilgi gören sanatçı, muhabirlerin “En çok satın alınanlar arasında albümünüz, bir şey söylemek ister misiniz?” sorusuna, Funda Arar, “Artık eskisi gibi 500 binler falan satmak yok ne yazık ki... Ama bugünün standartlarında iyi gidiyor çok şükür. İyi iş mutlaka o günün şartlarında bir karşılık buluyor. Çok satanlarda olduğumuz için keyifliyiz” dedi.

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