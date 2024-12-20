BREZİLYA'YA ÇİÇEK GÖNDERMİŞTİ

Daha sonra jestlerine devam eden Kubilay Aka, bir süreliğine iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık vermişti.