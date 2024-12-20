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        Haberler Magazin Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın adını Kolombiya kumsallarına yazdı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumsala yazdı

        Daha önce bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan için yaptığı jestlerle gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez de iş için gittiği Kolombiya'da kumsala sevgilisinin adını yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:38
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        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşkı mesafe tanımıyor... Aka ile Sancaktutan, son dönemde birbirlerine yaptıkları sıra dışı jestlerle dikkat çekiyor.

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        "SENİ SEVİYORUM AŞKIM"

        Hafsanur Sancaktutan, bir süreliğine iş için Kolombiya'ya giden sevgilisi Kubilay Aka'nın yayımladığı fotoğrafa, İspanyolca "Te amo mi amor" (Seni seviyorum aşkım) notunu yazdı.

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        SEVGİLİSİNİN ADINI KUMSALA YAZDI

        Kubilay Aka da aşkını farklı bir yolla dile getirdi. Aka, Cartagena'da bir kumsala sevgilisinin adını yazarak Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir sürpriz yaptı.

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        ÇİÇEK GÖNDERDİ

        Ardından Hafsanur Sancaktutan da Kubilay Aka'ya çiçek gönderdi. Sevgilisinden gelen çiçeği "İade-i çiçek" notuyla paylaşan Aka, Sancaktutan'a; "Bal peteğim" sözleriyle seslendi.

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        SEVGİLİSİNİ GÖREBİLMEK İÇİN 3 SAATLİĞİNE YANINA GİTMİŞTİ

        Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.

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        BREZİLYA'YA ÇİÇEK GÖNDERMİŞTİ

        Daha sonra jestlerine devam eden Kubilay Aka, bir süreliğine iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık vermişti.

        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kolombiya
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