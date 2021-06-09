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Kubilay Aka kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. 26 yaşındaki genç oyuncu ilk olarak 2016 yılında Vatanım Sensin dizisi ile üne kavuşmuştu.

KUBİLAY AKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kubilay Aka (12 Nisan 1995, İstanbul),Türk oyuncu ve şarkıcı.

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır .