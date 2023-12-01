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        Haberler Gündem 3. Sayfa REZALET! Son dakika: Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

        İstanbul'da kucağında çocuğuyla yürüyen kadına taciz kamerada

        İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, kucağında çocuğuyla yürüyen kadını eli ile taciz etti. Kadını çığlığının ardından sapık aracıyla hızla kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:34
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        Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz araç sürücüsü, kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadının yanına yaklaşıp, aracının camından uzattığı eli taciz etti.

        Kadının çığlığı üzerine şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı günü sokakta bulunan fırınında çalıştığını söyleyen Mürsel Ekelik, "Yakalayamadık kaçtı; arabanın önünü arkasını da vurdu kaçarken. Kadın sonradan gelip bizim fırındaki çalışanlardan da kamera kaydı istemiş. Olay günü buradaydım. Olayı tam net görmedim ama çıktığımda araba gitmişti. Dışarıda olsaydım müdahale ederdim" dedi.

        Olayı gören bir diğer vatandaş ise, "Balkondaydım o gün. Orada araba dikkatimi çekti köşede bekliyordu demek ki kadını gözetliyordu. Kadın çığlık attı. Kadın gitti. Ben şikâyetçi de olacağım bununla ilgili. Ben aşağıya indim ama çok süratli gitti. Kamera kayıtlarında aracın plakası var" diye konuştu.

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