Dilber Ay'ın hayatı 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom filmin üstlendiği senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner 'in kaleme aldığı yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç’ın görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin yaptığı 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selam Üçer ve Deniz Erdoğan oynuyor.

Filmin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş yapıyor.