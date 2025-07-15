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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de balıkçı barınağında silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de balıkçı barınağında silahlı saldırı

        Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olay da iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpek öldü. Silah sesleri ve şahısların kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:57
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        Küçükçekmece'de silahlı çatışma! Yaralılar var
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        Olay, Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

        Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpekte öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı. Ekipler şahısların kaçmasına izin vermeyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Silah sesleri, ve şahısları kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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