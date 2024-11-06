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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan gruptan 5 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de izinsiz gösteri: 5 gözaltı

        Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan ve çöp konteynerlerini ateşe veren gruptan 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:41 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:41
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        Küçükçekmece'de izinsiz gösteri: 5 gözaltı
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        Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, 3 çöp konteynerini yola çekip ateşe verdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçıştı.

        Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Konteynerlerdeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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