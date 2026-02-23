Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Küçükçekmece'de trafikte bıçaklı tehdit: Minibüs sürücüsü tutuklandı

        Küçükçekmece'de trafikte bıçaklı tehdit: Minibüs sürücüsü tutuklandı

        İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunan minibüs sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 03:33 Güncelleme:
        Trafikte bıçaklı tehdit: Minibüs sürücüsü tutuklandı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Şubat'ta Halkalı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsünün, tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen minibüs sürücüsü G.B.(32) ekiplerce yakalandı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamak", "trafikle ilgili yükümlülüklere ve yasaklara uymamak", "yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca G.B'nin sürücü belgesine geçici olarak el konularak, aracı trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen G.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        Boğaz'da alarm veren görüntü: Kirlilik denizanasını yüzeye çıkardı

