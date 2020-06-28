Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak, kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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