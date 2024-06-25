Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak? İstanbul'daki Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor. Kirliliğin arttığı gölde oksijenin kritik seviye inmesiyle toplu balık ölümleri yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, kirliliğin boyutlarını ve eğer önlem alınmazsa Küçükçekmece'yi ve İstanbul'u nasıl bir çevre felaketinin beklediğini Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

Habertürk Giriş: 25.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:16 facebook

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