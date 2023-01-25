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Haberler Sağlık Kudret Narı Nasıl Tüketilir? Zeytinyağlı Kudret Narı Mide İçin Nasıl Kullanılır?
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Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı Asya’da şifalı olduğuna inanılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir meyvedir. Acı bir tada ve farklı bir görünüme sahip olan kudret narı başta mide sorunlarına iyi gelmekte, yara ve yanık tedavilerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de görmeye başladığımız aslında çok da yabancı olmadığımız bir meyve olan kudret narı nasıl tüketilir?  Zeytin yağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır? Uzakdoğu’nun mucizevi meyvesi kudret narı ile ilgili bütün bilinmeyenler...

Kudret Narı Nasıl Tüketilir? Zeytinyağlı Kudret Narı Mide İçin Nasıl Kullanılır?
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Kudret narı, kabakgiller ailesine ait, tropik bölgelere özgü gıda ve ilaç olarak kullanılabilen bir meyvedir. Yaygın isimleriyle acı kavun, acı kabak, Afrika hıyarı, balsam elması ve balsam armudu ve mucize elma olarak da bilinen kudret narı geleneksel halk kültüründe birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kudret narının hem meyve hem de yaprakları vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. İçeriğinde kalsiyum, demir, fosfor ve B vitaminleri bulunur. Acımsı bir tada sahip olan kudret narı başta mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelmektedir. Peki son yıllarda ülkemizde de pazar ve market tezgahlarında gördüğümüz ve gerek dış yapısı gerekse de tadı alışık olunanın dışında olan kudret nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narının faydaları nelerdir? İşte tropikal iklimlerin meyvesi kudret narı ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Kudret Narı Nasıl Tüketilir?

Kudret narı anavatanı Hindistan olan sarı veya turuncu renkli, dış kabuğu ise tırtıklı bir meyvedir. Yüzyıllardır ayurveda tedavilerinde kullanılan kudret narının antibiyotik etkisi vardır. İçeriğinde bulunan Lutein ve Lycopene vücutta bulunan tümörün büyümesini önlüyor. Diğer yandan yanık ve yaraların tedavisinde de kullanılan sağlığa pek çok faydası olduğu bilinen kudret narı nasıl kullanılır sorusu ise akıllara gelmektedir. Kudret narını taze iken tüketmek isterseniz;

  • Kudret narı meyvesini bir çatal kullanarak püre kıvamına gelinceye kadar ezin. Daha sonra 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp, tüketebilirsiniz. Bu karışımın sabahları aç karnına yenmesi önerilmektedir. Bununla birlikte karışımın faydasını tam görebilmek için 41 gün boyunca düzenli kullanılması önerilmektedir.
  • Bir diğer yöntem ise kudret narı ile zeytinyağlı bir karışım hazırlamaktır. Bunun için de olgunlaşmış kudret narının içi açılarak çekirdekleri çıkarılır. Ve küçük parçalar halinde bölünür. Ardından cam bir kavanozun içine doğradığınız kudret narı konulur ve üzerine yaklaşık bir su bardağı zeytinyağı ve az miktarda bal eklenir ve ağzı kapatılır. Karışım yaklaşık bir ay boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına bu zeytinyağlı karışımdan bir tatlı kaşığı tüketilir.

Zeytinyağlı Kudret Narının Faydaları

Zeytinyağlı kudret narı içeriğindeki elementlerle birçok hastalığa iyi gelmektedir. Bunlar;

  • Kan şekerinin düşürülmesinde etkili olduğu için özellikle Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde kullanılır.
  • Bağışıklığı arttırır, enfeksiyonların giderilmesinde önemli bir rol oynar.
  • İçeriğindeki Beta karoten ve a-karoten maddelerinden dolayı göz sağlığını korumaya destek olur.
  • Solunum sistemi hastalıklarının tedavi edilmesine yardım eder.
  • Kolesterolü dengeler.
  • İçeriğindeki K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını önler.
  • Sağlıklı bir sindirim sitemini destekler.
  • Cilt hastalıklarına özellikle sivilcelere iyi gelir. Aynı zamanda yanıkların iyileşme sürecini de hızlandırır.

Zeytinyağlı Kudret Narı Mide İçin Nasıl Kullanılır?

Zeytinyağlı kudret narı gastrit, ülser gibi mide hastalıklarının tedavilerinde halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kudret narı ve zeytin yağı ile bir karışım hazırladıktan sonra bu karışımı sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kullanınız. Diğer yandan mide hastalıkları için ilaç kullananlar karışımı kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Kudret Narı Kan Sulandırır Mı?

Kudret narının kan sulandırıcı bir özelliği vardır. Bu yüzden kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin öncelikle doktora danışmaları gerekmektedir. Kudret narı birçok hastalığa iyi gelse de hamilelik ve emzirme dönemlerinde, regl öncesinde kullanmak sakıncalı olabilmektedir.

Kudret Narı Çekirdeği Nasıl Yenir?

Kudret narının çekirdeğinin zehirli olduğu yaygın söylemler arasındadır. İçerisinde bulunan kırmızı çekirdeklerin zehirlenmelere yol açabileceği için tüketilmesi önerilmemektedir.

Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Muhafaza Edilir?

Zeytinyağlı kudret narını serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabı bir alternatif olarak düşünülse de karışımın içindeki zeytinyağı dolapta donabilir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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