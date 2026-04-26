Kudrivka: 1 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kudrivka'yı 3-1 mağlup etti. Newerton, Lucas Ferreira ve Artem Bondarenko'nun golleriyle kazanarak puanını 60'a çıkaran lider Shakhtar Donetsk, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin Metalist 1925 Kharkiv'le berabere kaldığı haftada fırsatı iyi değerlendirerek puan farkını 8'e çıkardı.
ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ FARKI AÇIYOR
Bu sonucun ardından puanını 60'a çıkaran ve ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran lider Shakhtar, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin Metalist 1925 Kharkiv'le berabere kalmasının ardından puan farkını 8'e çıkardı. Kudrivka ise 21 puanda kaldı.
Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Kudrivka, Obolon Kyiv'e konuk olacak. Arda Turan'ın öğrencileri, Dynamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.