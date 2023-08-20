Şanlıurfa’nın Akçakale Devlet Hastanesi’nde kuduz teşhisi konulan ve odasından kaçan Suriyeli bireyin videosu gündem oldu. Hal böyle olunca, “Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz insandan insana geçer mi, tedavisi var mı?" soruları günün en çok araştırılan soruları arasına girdi. İşte ayrıntılar...

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KUDUZ NEDİR?

Kuduz nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan “Rhabdovirüs” ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.

Kuduz hastalığının iki farklı türü vardır. İlki “Ensefalitik” kuduzdur. İnsanlarda görülen kuduzun neredeyse hepsi bu türdedir. Bu kuduz türü yüzünden kişi enfekte olduğunda kişide hidrofobiyle hiperaktivite görülmesi muhtemeldir. İkinci kuduz türüyse “paralitik” kuduzdur. Bu tür fark edilmez ve tedavisi yapılmazsa felce neden olabilir. Çok tehlikeli bir türdür.