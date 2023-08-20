Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz insandan insana geçer mi, tedavisi var mı?
Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde kuduz teşhisiyle tedavi gören 30 yaşındaki şahıs sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında: "Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz insandan insana geçer mi, tedavisi var mı?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
Şanlıurfa’nın Akçakale Devlet Hastanesi’nde kuduz teşhisi konulan ve odasından kaçan Suriyeli bireyin videosu gündem oldu. Hal böyle olunca, “Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz insandan insana geçer mi, tedavisi var mı?" soruları günün en çok araştırılan soruları arasına girdi. İşte ayrıntılar...
KUDUZ NEDİR?
Kuduz nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan “Rhabdovirüs” ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.
Kuduz hastalığının iki farklı türü vardır. İlki “Ensefalitik” kuduzdur. İnsanlarda görülen kuduzun neredeyse hepsi bu türdedir. Bu kuduz türü yüzünden kişi enfekte olduğunda kişide hidrofobiyle hiperaktivite görülmesi muhtemeldir. İkinci kuduz türüyse “paralitik” kuduzdur. Bu tür fark edilmez ve tedavisi yapılmazsa felce neden olabilir. Çok tehlikeli bir türdür.
KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kuduz belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Kuduzun kuluçka süresi tipik olarak 1-3 aydır, ama 1 haftadan 1 yıla kadar da değişebilir.
Başlangıç belirtileri:
Huzursuzluk,
Baş ağrısı,
Ateş,
İleri belirtiler:
Uykusuzluk,
Hayal görme,
Anormal davranışlar,
Bilinç kaybı,
Kısmi felç,
Saldırganlık,
Tükürük salgısında artış,
Sudan ya da havadan korkma,
Yutma zorluğu.
KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?
Kuduz en tehlikeli bir mikroplardan biri olmasına rağmen tedavisi mümkün olan hastalıklardandır. Kuduz ile herhangi bir şekilde temas eden kişinin hızlıca temas eden bölgeyi deterjan, dezenfektan, kolonya ya da sabunlu suyla en az 10 dakika süresince temizlemesi gerekmektedir. Bu durum her zaman tüm mikrobu uzaklaştırmasa da çoğunlukla kişinin fazla zarar almasını engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra kuduz tedavisinde oldukça etkili olduğu düşünülen “immün globülin” temelli enfeksiyona hızlı etkiden ilaçlar vardır. Ayrıca kuduz aşıları da kuduz enfeksiyonun vücuttan atılması ve enfeksiyonla savaşması açısından oldukça faydalıdır. Bütün bunlara karşılık kuduzdan kurtulmak oldukça zordur. Önemli olan başlangıçta hızlı tedavi edilmesidir. Vakit geçtikten sonra hiçbir tedavi işe yaramamaktadır. Bu yüzden pek çok kuduz vakası ölümle sonuçlanmaktadır.