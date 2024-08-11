Birçoğumuz günlük yaşantımız da ekmek tüketiriz. Bazı zamanlar bayatlamış ve kalmış ekmekleri de yeriz. Uzun süre kalmış ekmekler ise küflenmeye başlar ve sağlık açısından bizi tehdit eder. Küflü ekmek yenir mi, sağlığımızı tehdit eder mi?