Kule Soygunu oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yaz arası verdiği dönemde kanallar sevilen yerli ve yabancı filmleri seyirici ile buluşturmaya devam ediyor. Kanal D'de bu akşam saat 20.00'da başrolünü, Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda ve Matthew Broderick gibi usta isimlerin yer aldığı Kule Soygunu filmi var.

KULE SOYGUNU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Brett Ratner'ın üstenlediği Kule Soygunu filminin oyuncuları şöyle;

Ben Stiller: Josh Kovacs

Eddie Murphy: Slide

Casey Affleck: Cole Howard

Alan Alda: Arthur Shaw

Matthew Broderick: Chase Fitzhugh

Judd Hirsch: Milo Krayne

Tea Leoni: Gertie Fiansen

Michael Pena: Rick Malloy



KULE SOYGUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Josh Covacs (Ben Stiller),New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır!

Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide (Eddie Murphy)’ı ekibe dahil edip, Arthur’un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...

Ben Stiller ve Eddie Murphy'nin başrollerde olduğu filmin yönetmenliğini Red Dragon, X-Men: The Last Stand ve Rush Hour serisinden tanıdığımız Brett Ratner üstlenirken, senaryo komedi-macera türündeki filmlerde imzası olan Ted Griffin ve Jeff Nathanson'a ait...