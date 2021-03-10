Gerrard'ın ekibi ayrıca, Celtic'in 10 yıl üst üste şampiyon olarak rekor kırma hayallerini suya düşürdü. Ligde daha önce 1966-1974 yıllarında Celtic, 1989-1997 yıllarında ise Rangers art arda 9. kez şampiyonluk yaşamıştı. Öte yandan, İskoçya Kupası'nı 33 kez müzesine götüren Rangers, Lig Kupası'nda da 27 kez zafere ulaştı.