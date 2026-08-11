12. AIMA Müzik Festivali başlıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen AIMA Müzik Festivali, 18-30 Ağustos tarihleri arasında klasik müziğin seçkin isimleri ile gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekânlarında sanatseverlerle buluşturuyor. Oda müziği konserlerinden solo resitallere uzanan zengin festival programı; uluslararası kariyere sahip sanatçılar ile yeni kuşağın dikkat çeken yeteneklerini aynı sahnede bir araya getirerek Ayvalık'ı festival süresince klasik müziğin önemli odak noktalarından biri haline getirecek.

Yirmi sekiz yıldır Ayvalık’ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının (masterclass) doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde, farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda’da gerçekleştirilecek etkinlikler, klasik müziğin evrensel repertuvarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlayacak. Festivalin ana destekçiliğini, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sabancı Vakfı üstleniyor.

REKLAM

FESTİVAL, YAYLI ALTILI KONSERİ İLE AÇILIYOR

Festivalin açılış konseri, 18 Ağustos'ta Alev-Halis Komili Evi'nde düzenlenecek AIMA Yaylı Altılısı konseriyle gerçekleşecek. Uluslararası başarılarıyla tanınan keman sanatçıları Tanja Becker-Bender ve Pelin Halkacı Akın, viyolacılar Efdal Altun ve Arcan İsenkul ile viyolonsel sanatçıları Gözde Yaşar ve Poyraz Baltacıgil aynı sahnede buluşacak. Sanatçılar, Antonín Dvořák ve Johannes Brahms'ın yaylı altılı yapıtlarını seslendirecek. Açılış konseri; Borusan Kocabıyık Vakfı, Goethe-Institut ve Cunda Callisto Hotel&Spa katkılarıyla düzenleniyor.

KOLEKTİF İSTANBUL CUMHURİYET MEYDANI’NDA

Caz sahnelerinin en dinamik gruplarından Kolektif İstanbul, 21 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda dinleyicilerle buluşacak. Caz ve funk altyapılarını Anadolu ve Balkan müzikleriyle özgün bir biçimde harmanlayan topluluğun bu konseri, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle halka açık ve bedelsiz olarak gerçekleşecek.

VARYON QUARTET’TEN MOZART VE BRAHMS YORUMLARI

23 Ağustos’ta Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde sahne alacak Varyon Quartet, kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alıyor. 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi’nde kurulan dörtlü; Japonya’daki 5. Munetsugu Hall Quartet Yarışması’nda Birincilik ve İzleyici Ödülleri'ni, Almanya’daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği Yarışması’nda ise Birincilik Ödülü'nü kazandı. Topluluk; Mozart’ın “Dissonance” adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms’ın Do minör Yaylı Kuarteti’ni yorumlayacak. Konser, Erman Karaca, İnci Vural ve Zeynep Güler'in katkılarıyla sunuluyor.

REKLAM

JAİME NAYA VE EDA SEVİNİŞ AYNI SAHNEDE

25 Ağustos'ta AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi, genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Jaime Naya ve Eda Seviniş'i ağırlayacak. Eğitimini Berlin'deki Barenboim-Said Akademisi’nde sürdüren kemancı Jaime Naya ile piyanist Eda Seviniş; Schumann, Manuel de Falla, Ahmed Adnan Saygun ve Béla Bartók'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturacak. Konser, Boyner Vakfı desteğiyle gerçekleşecek.

NOMAD QUARTET'TEN DİNAMİK BİR ODA MÜZİĞİ YORUMU

Festival programı kapsamında 28 Ağustos’ta Çataltepe Pür Records Studio Sahnesi’nde Nomad Quartet dinleyicilerle buluşacak. Yume Zamponi (keman), Barok Bostancı (viyola), Ali Emir Bostancı (viyolonsel) ve Lal Karaalioğlu’ndan (piyano) oluşan topluluk, 2024 yılında Barenboim-Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin’deki Boulez Saal’de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk, repertuvarında klasik ve çağdaş eserlere yer verecek. Konserin destekçisi ise Alev-Halis Komili.

İMGE TİLİF'TEN BACH'A ADANMIŞ BİR KONSER

30 Ağustos'ta keman sanatçısı İmge Tilif, Anadolu Uygarlıkları Sergisi - Kırlangıç’ta sahneye çıkacak. Sanatçının J. S. Bach’ın solo keman repertuvarının nitelikli yapıtlarını sunacağı konser, müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık’ın özgün atmosferiyle buluşturacak.

AYVALIK'TA MÜZİK, EĞİTİM VE KÜLTÜR BULUŞMASI

12. AIMA Müzik Festivali,farklı kuşaklardan ve farklı müzik geleneklerinden sanatçıları oda müziğinin ortak dilinde buluşturarak Ayvalık’ın kültürel dokusuna katkı sunmayı hedefliyor. Etkinlikler, AIMA’nın klasik müziği eğitim, sanat ve kültürle harmanlayan köklü yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.