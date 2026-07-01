33. İstanbul Caz Festivali başladı

30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek 33. İstanbul Caz Festivali’nin ödül töreni 30 Haziran Salı akşamı, Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi.

Gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Senem Diyici’ye sunuldu. Törenin ardından Marcus Miller, Miles Davis mirasına saygı duruşu niteliğindeki “We Want Miles!” The Reunion Tour 2026 projesiyle Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda festivalin açılışını yaptı. Festivalde 14 gün boyunca 200’e yakın sanatçı, şehrin en özel mekânlarında yaklaşık 30 konserde izleyiciyle buluşacak.

REKLAM

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ SENEM DİYİCİ'YE SUNULDU

33. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl Türkiye’de caz tarihinin önemli ismi Senem Diyici’ye sunuldu. Diyici’ye ödülünü İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer takdim etti.

Senem Diyici, 1953 yılında İstanbul’da doğdu. 6 yaşında İstanbul Radyosu çocuk korosuna katıldı. Feridun Darbaz’dan klasik müzik ve nazariyet eğitimi, Ruhi Su’dan şan dersleri aldı. “Nar Hanım Gül Hanım” ve “Sen Yoksun” isimli bestelerinin yer aldığı ilk 45’liğini Fato takma ismiyle 1969 yılında 16 yaşındayken çıkardı. Senem ismiyle, 1973’te Yankı Plak’tan çıkardığı ikinci 45’likte “Ham Meyva” ve “Çıt Çıt” şarkılarına yer verdi. 1980’lerin başında Fransa’ya yerleşerek kariyerine burada devam etti. Paris’te kurduğu üçlü ile geleneksel Türkçe düzenlemeler ve kolektif bestelere yer verdikleri Anadolu (1983) albümünü yayımladı. Radyo yapımcısı Patrick Tandin ile tanışmasının ardından Takalar (1989) albümü için birlikte çalıştılar. Senem Diyici Sextet adıyla yayımlanan yedi şarkılık albümde perküsyonda Okay Temiz yer aldı, “Takalar” şarkısını ise Bülent Ecevit yazdı. 90’larda gitarist, aranjör ve besteci Alain Blessing ile caz, rock ve geleneksel Türk müziğini sentezledikleri çalışmalar yaptı. Geste (1993), Divan (1995), Jest (1998), Tell Me Trabizon (1998), Morceaux Choisis (2001), Zıpçıktı (2003), Live! (2004) albümlerini yayımladı. Albümleriyle Fransa’da ödüller ve adaylıklara layık görüldü; France Soir, Liberation, Nouvel Observateur gibi prestijli mecralarda eleştirmenlerden övgüler aldı. Turnelere çıktığı ve yüzlerce konser verdiği yılların ardından İstanbul’a döndü ve burada Nara (2021) albümünü kaydetti. 2023’te albümün Fransızca lansman konserini 360 Paris Music Factory’de verdi. Bu konserin kaydı 2024’te Senem Diyici Paris 2023 adıyla dijital albüm olarak yayımlandı. 2025 yılında, vibrafonist Tom Gareil ve tubacı Daniel Malavergne eşliğinde yeni bir orijinal beste repertuvarını keşfetmeye başladı. Nâzım Hikmet'in şiirlerini okudu; 2026’nın başlarında yazar René Frégni ile işbirliği yaptı. Senem Diyici albümlerin yanı sıra birçok projede de yer aldı. Düet, üçlü, dörtlü, altılı, sekizli olmak üzere farklı gruplar kurdu. Çeşitli ustalık sınıfları ve atölyelerde çocuklar için ritim, ses ve nefes teknikleri; Şamanizm ritimleri, şarkıları ve dansları üzerine eğitimler verdi.

REKLAM

CAZ FESTİVALİ'NDE HAFTANIN KONSERLERİ

Thee Sacred Souls I LA LOM Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 1 Temmuz Çarşamba

Thee Sacred Souls’un alameti farikaları analog kayıt, 60’ların soul ruhu, yavaş tempo, eşlikçi Latin ritimleri, biraz Los Ángeles Negros tadı, biraz 70’lerin İspanyol soul rüzgârı, bazen de 1930’lardan kalma Delta blues… San Diego çıkışlı grup, R&B ve soul geleneğini ruha dokunan sözler ve kendine has dokunuşlarla günümüze taşıyarak 1960 ve 70’lerin müziğini genç kuşağa sevdiriyor. Basçı Alex Garcia, davulcu Sal Samano ve vokalist Josh Lane’den oluşan grup, 2020’den bugüne Can I Call You Rose?, Give Us Justice, Will I See You Again?, We Don’t Have To Be Alone gibi şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde hatırı sayılır bir yer edindiler. Yoğun tempolu turnelere çıktılar, Coachella’yı salladılar, Stevie Wonder ile aynı sahneyi paylaştılar ve ünlü hayranları arasına Beyoncé’yi eklediler. Şimdi İstanbullu müzikseverlerle buluşmak üzere 33. İstanbul Caz Festivali’ne konuk olmaya hazırlanıyorlar. Vakkorama’nın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek konser, grubun Türkiye’deki ilk performansı olacak. Konserin açılışını ise The Los Angeles League of Musicians ismiyle de tanınan enstrümantal üçlü LA LOM yapacak.

REKLAM

Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2 Temmuz Perşembe

Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ile festivale konuk olmaya hazırlanıyor. Stairway to Heaven başta olmak üzere sayısız klasikle rock tarihine adını yazdıran Robert Plant, Led Zeppelin sonrasında da farklı türler arasında dolaşan üretken kariyeriyle dikkat çekiyor. “Golden God” lakabıyla anılan sanatçı, müzikal yolculuğunu yeni projelerle zenginleştirmeyi sürdürüyor. Hard rock’tan New Wave’e, blues’tan Americana’ya ve oradan dünya müziğine uzanan yolculuğunun yeni durağı ise Saving Grace. Robert Plant, usta müzisyenleri bir araya getirdiği son projesi Saving Grace ile folk, country, blues ve gospel etrafında usulca geziniyor; Suzi Dian ile Robert Plant’in sesleri kusursuz bir dans koreografisi gibi ritim içinde birbirine dolanıyor; yeniden mistik evrenlere uzanarak Led Zeppelin dönemlerine de göz kırpmayı unutmuyor. Bu yaz, dünyanın dört bir yanından hayranları onları beklerken şanslı duraklardan biri de İstanbul.

REKLAM

Arooj Aftab

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, 3 Temmuz Cuma

Primavera Sound Barcelona, Coachella, Glastonbury, Montreal Caz Festivali gibi festivallerde kalabalıkları büyüleyen Arooj Aftab, 3 Temmuz Cuma akşamı müzikseverlerin karşısına çıkıyor. . Night Reign albümünden “Na Gul”, sözlerini Urduca eserler koleksiyonu yayımlayan ilk kadın olan 18. yüzyıl şairi Mah Laqa Bai Chanda'dan alıyor. Ona birçok ödül, adaylık ve övgü kazandıran, “Mohabbet” ile Grammy aldığı ilk uzunçaları Vulture Prince’ten bugüne Aftab, bizi türlerin yalan olduğuna ikna eden varlığıyla müzikal evrenini genişletmeye devam ediyor.

Senem Diyici Mavi Yol Quartet feat. Okay Temiz

Salon İKSV, 4 Temmuz Cumartesi

Şifalı sesi, her türden vurmalı çalgıya hakimiyeti, Anadolu’yu Batı ile buluşturan özgün müziği, her biri damakta ayrı tat bırakan albümleriyle yarım asırdan fazla bir süredir bizi dingin sulardan coşkun dalgalara sürükleyen Senem Diyici, kendi topraklarının sesine kulak veren bir sanatçı. 1980’lerde Fransa’da Türk ezgilerini cazla harmanlarken henüz dünya müziği kavramına kimse bugünkü kadar aşina değildi. 1983’te Anadolu ve 1989’da Takalar albümlerini yayımlayarak müzik çevrelerinin ilgisini çekti. “Yemen Türküsü”, “Arzu Gızım”, “Haydar, Haydar”, “Ah Bir Ateş Ver” ve nicesini cazla harmanladığı türküler onunla yeniden hayat buldu. 26 yıl kaldığı Fransa’da sadece Türkçe söyledi, Batı’ya Türkçe cazı sevdirdi. Basma fistan, mor yemeni ve caz melodilerini müziğiyle birleştiren Senem Diyici, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüğü 33. İstanbul Caz Festivali’ni aynı zamanda bir konserle onurlandıracak. Vibrafonda Tom Gareil, trompette Can Ömer Uygan ve basta Enver Muhamedi’nin olacağı akşamda sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarla sahnede olacak. Ona, Türkiye’de caz müziğin öncülerinden ve Türk motiflerinin keşfedilmemiş örneklerini caz dünyasına kazandırmasıyla uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış perküsyon ustası Okay Temiz eşlik edecek.

REKLAM

Parklarda Caz

Ataşehir Amfili Park, 4 Temmuz Cumartesi

İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı, 5 Temmuz Pazar

Festivalin her yıl İstanbulluları parklarda müzikle buluşturduğu geleneksel etkinliği Parklarda Caz bu yıl da şehrin parklarına konuk oluyor. Festivalin Genç Caz+ programına seçilen gruplarının, izleyici karşısına çıkma heyecanını yaşayacağı etkinlik serisinin bir konuğu da Portekiz’den Kumpania Algazarra olacak. Portekiz’in günün her saati yaşayan canlı sokaklarında doğan Kumpania Algazarra; ska, folk, reggae, Balkan ezgileri, Latin ritimleri ve funk’ı içine alan zengin müzikal yelpazesiyle Portekiz’in en güçlü bakır üflemeli gruplarından biri. 2024’te 20. yılını kutlayan, Mayıs 2026’da yeni albümlerini çıkaran grup; kendine özgü müzikal dilini dünyayı gezerek paylaşmaya ve her performansını bir kutlamaya çevirmeye devam ediyor. Festival bu yaz İstanbul ahalisini Kumpania Algazarra ile kutlama neşesinin parçası olmaya Parklarda Caz’a davet ediyor.

Brezilya Gecesi: Mari Froes

The Marmara Esma Sultan Yalısı, 6 Temmuz Pazartesi

Mari Froes, Portekizce söylediği şarkılarıyla Fas’tan Hollanda’ya, Güney Afrika’dan Hindistan’a geniş çapta bir etki yaratıyor. Bir yanda, birkaç yıldır dünyayı etkisi altına alan MPB (Música Popular Brasileira) ile samba ritimleri, öte yanda Froes’in yumuşak ve derin vokali var. Bu becerileri, Portekizcenin melodik ve doğal akan tınısıyla da birleşerek Froes’i kısa sürede Brezilya’nın tüm dünyaya armağan ettiği bir müzikal yeteneğe dönüştürdü. Nitekim henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor. Mari Froes, sevdiği şarkıları akustik gitarıyla yeniden yorumladığı videolar paylaşarak ilgi çekti; dönüm noktası ise Baco Exu do Blues’un “Girassóis de Van Gogh” parçasını yorumladığı ve milyonlarca kez dinlenen videosu oldu. Fransız elektronik müzik ikilisi Trinix’le işbirliği yaptığı “Vaitimbora”, sosyal medyanın gücünü de arkasına alarak 2025’in en çok dinlenen şarkılarından biri oldu ve onun yükselen bir yıldız olduğunu bir kez daha kanıtladı. Froes bossa nova, samba ve MPB’yi güçlü sesi ve yumuşak yorumuyla buluşturuyor; caz ve rock dokunuşlarıyla türler arasında özgürce dolaşmayı seviyor ve tüm bunlar canlı performanslarının özgün ve sürprizlere açık olmasını sağlıyor. SNOC’un gösteri sponsorluğunu üstlendiği gecede samba ritimleri Esma Sultan Yalısı’na, Mari Froes festivalin Brezilya Gecesi’ne çok yakışacak.

FESTİVAL BİLETLERİ