Adalar Kültür Derneği’nin sinema sanatını desteklemek ve İstanbul Adaları’nın kültürel belleğine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Adalar Kısa Film Yarışması, bu yıl sekizinci kez sinemacıları ve sinemaseverleri bir araya getirdi. 1 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 15 Ağustos 2026 tarihinde sona eren yarışmaya toplam 30 kısa film katıldı.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilirken, dereceye giren filmler 13 Eylül Pazar günü Büyükada Anadolu Kulübü’nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Kazanan yönetmenler ödüllerini törende aldı. Törene Adalar Kaymakamı Uğur Bulut, Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Aytül Ekşiyan, Adalı sinemaseverler ile yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmen ve oyuncuları katıldı.

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Bu yılki yarışmada birincilik ödülünün sahibi, yönetmenliğini Sümeyye Çetingöz’ün yaptığı “Maviye Tutunanlar” oldu. Batuhan Sevim’in yönettiği “Öyle Bir Hikâye” ikinci, Bilâl Karadağ’ın yönettiği “Belâ” ise üçüncü seçildi.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi; sinematografik yaklaşım, özgünlük ve anlatım dili gibi farklı kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Bu yılki jüri; Ali Can Sekmeç, Annie Geelmuyden Pertan, Gülper Refiğ, Nil Gürpınar ve Özer Kangür olmak üzere sinema dünyasından beş isimden oluştu.

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Adalar’ın kültürel belleğine sinemayla katkı

Adalar Kısa Film Yarışması, kısa film üretimini teşvik etmenin yanı sıra genç ve bağımsız sinemacıların İstanbul Adaları’yla tanışmasını ve Adalar’ın sinemayla kurduğu bağın güçlenmesini hedefliyor. Her yıl farklı hikâyeleri ve bakış açılarını bir araya getiren yarışma, aynı zamanda yıllar içinde ortaya çıkan filmler aracılığıyla Adalar’a ilişkin önemli bir görsel arşivin ve kültürel belleğin oluşmasına katkı sağlıyor.

Adalar Kültür Derneği tarafından düzenlenen yarışma, sinemacıları yeni hikâyeler üretmeye teşvik ederken, İstanbul’un kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Adalar’ın farklı yönlerinin sinema aracılığıyla görünür kılınmasına da alan açıyor.