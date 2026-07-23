Akbank Caz Festivali'ne yıldız yağacak

Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden 36. Akbank Caz Festivali için geri sayım devam ediyor. Her sene, “Şehrin Caz Hali” sloganıyla gerçekleşen festivalin bu seneki programında yer alacak yeni isimler açıklandı. Programda cazın klasik mirasından çağdaş yorumlarına, doğaçlamadan elektronik ve türler arası seslere uzanan geniş bir seçki müzikseverlerle buluşuyor.

Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat’ın BKM organizasyonuyla hayata geçirdiği festivalde; cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirebilen, modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden Kassa Overall; British Council desteğiyle gerçekleşecek konseriyle, derin hikaye anlatımı ve dumanlı vokal stiliyle dinleyicileri büyülemeye hazırlanan, İngiliz caz ve neo-soul sahnesinin güçlü seslerinden Yazmin Lacey; farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Yunan vokalist Savina Yannatou ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı Primavera en Salonico’ya eşlik edecek Tunuslu şarkıcı Lamia Bedioui’nin yanı sıra Amy Winehouse'tan Quincy Jones'a uzanan dev isimlerle çalışmış saksafoncu Cochemea da kökleri geçmişten geleceğe uzanan mistik ve zamansız melodileriyle sahne alacak.

Cochemea

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36. Akbank Caz Festivali’nde bu sene de kültürlerarası ve kuşaklar arası birlikteliği temsil eden özel projeler yer alıyor. Polonya ve Türkiye cazının ustalarını Varşova'dan İstanbul'a uzanan kültürel bir köprüde bir araya getiren Sibel Köse, “Vistula’dan Boğaz’a Uzanan Caz Köprüsü” projesini festival kapsamında Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu katkılarıylahayata geçiriyor. Öte yandan caz tarihinin efsane piyanisti, bestecisi, aranjörü ve orkestra şefi Emin Fındıkoğlu’nun liderliğindeki, cazın deneyimli ustalarını ve genç yıldızlarını bir araya getiren 15 kişilik caz orkestrası “Emin Fındıkoğlu +12” de festivalin en görkemli buluşmaları arasında yerini alıyor.Festival programında caz, krautrock ve Anadolu ritimlerini harmanlayan İstanbul merkezli davulcu Danae Palaka’nın yanı sıra deneysel doğaçlamalarıyla geleneksel tanbur icrasını çağdaş bir dile taşıyan Merve Salgar’ın ve geleneksel müzikten caza ve deneysel müziğe uzanan bir müzikal palete sahip olan çellist ve doğaçlamacı Anıl Eraslan’ın ortak projesi VELVELE de dikkat çekiyor.

Emin Fındıkoğlu +12

Festivalin bu yılki en büyük sürprizlerinden biri olan, ACT Music iş birliğiyle kurgulanan "ACT Night" serisi ise Avrupa cazının genç yeteneklerini ve usta isimlerini festivalde bir araya getiriyor. Zamanının en özgün müzikal figürlerinden Tunuslu ud dehası ve vokalist Dhafer Youssef, yeni albümü ‘Shiraz’ ile ACT Night kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Yine bu özel seri çatısı altında; Fransa caz sahnesinin prestijli Prix Django Reinhardt ödüllü tromboncusu Robinson Khoury, elektro-akustik ses manzaraları sunan yeni projesi MŸA "Transara" ile bilincin sınırlarını zorlayan bir performans vaat ediyor. Serinin bir diğer özel gecesinde ise Almanya’nın gözde saksafoncusu Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars topluluğu sahne alıyor; Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Jakob Bänsch ve Leo Asal gibi ödüllü genç yıldızların sahne alacağı buluşmada cazın yeni neslinden heyecan verici yetenekleri bir araya geliyor.

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Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni isimlerle birlikte zenginleşecek 36. Akbank Caz Festivali programı, 26 Eylül – 11 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarına yayılacak. Biletix üzerinden satışa açılan festival biletlerinde Wings’e özel %15 indirim ayrıcalığı da yer alıyor.

AÇIKLANAN PROGRAM

Joe Armon-Jones 26 Eylül 2026 // Frankhan Selectist

Güney Londralı klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri Joe Armon-Jones, Ezra Collective grubunun kurucu üyelerinden ve caz eğitim programı Tomorrow’s Warriors’ın mezunlarından biri. İcrası ve doğaçlama yeteneği ile farklı türlerde birçok projede aranan bir figür hâline geldi. Gilles Peterson’ın plak şirketi Brownswood Recordings etiketiyle yayımladığı iki albümün ardından 2021’de kendi plak şirketi Aquarii Records’ı kuran Armon-Jones, dubstep öncüsü Mala ve uzun soluklu yaratıcı ortağı Maxwell Owin ile kulüp odaklı iş birliklerine imza attı. Müzisyenin bugüne kadarki en büyük yaratıcı açılımı ise 2025’te yayımlanan iki albümden oluşan All The Quiet ile oldu. Kavramsal olarak birbirine bağlı olsa da farklı karakterler taşıyan bu iki albümde müzikal evrenini yeni ses ve ifade biçimlerine doğru genişletirken kendisine Asheber, Greentea Peng, Wu Lu, Hak Baker ve Yazmin Lacey gibi konuklar eşlik etti. Joe Armon-Jones, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Frankhan Selectist sahnesinde.

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Danae Palaka 26 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

İstanbul merkezli davulcu ve besteci Danae Palaka; çağdaş caz, krautrock ve elektronik müzik geleneklerini Anadolu, Balkanlar ve Afrobeat'ten beslenen ritimlerle buluşturuyor. Atina'da, köklerinin bir kısmı İstanbul'a uzanan müzisyen bir ailede dünyaya gelen Palaka, hem şehrin kültürel mirasını hem de kendi hikâyesini daha yakından keşfetmek için İstanbul'a taşındı. O günden bu yana da yerel ve uluslararası sahnelerde üretimini sürdürüyor. Ekim 2024'te, Türkiye elektronik müzik sahnesinin önemli selectorlarından Zozo'nun plak şirketi A.F.O.M. INT. etiketiyle ilk albümü Velox'u yayımladı. Prodüktörlüğünü Nikos Dervisis ile paylaştığı albüm, davul ile analog synthesizerlar arasındaki etkileşimi; girift ritimler ve düşsel dokularla katmanlandırarak kana karışan bir ses evrenine dönüştürüyor. Danae Palaka, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

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Danae Palaka: Davul, sampler

Ezgi Sevgi Can: Saksafon

Nikos Dervisis: Synthesizer

Ömer Dominic Akalın: Bas gitar

Momoko Gill 27 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

Momoko Gill, Birleşik Krallık elektronik müzik ve caz sahnesinin gizli kalmış cevherlerinden. Kendi kendini yetiştirmiş bir davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist olan Gill; bugüne dek Alabaster DePlume, Matthew Herbert, Coby Sey, Tirzah ve Nadeem Din-Gabisi ile yaptığı iş birliklerine kendine özgü dokunuşunu kattı. Davul setinin başında, klavyelerde ve mikrofon önünde geçen yoğun turne deneyimi bestecilik ve prodüksiyon içgüdülerini iyice keskinleştirdi. Şubat 2026’da Strut etiketiyle yayımlanan ilk solo albümü Momoko, taklitten bilinçli olarak uzak duran, müziğini geleneklerden çok sezgi ve ifade gücü üzerinden inşa eden bir besteci ve icracı olduğunun altını çizer nitelikte. Londra’da yaşayan müzisyenin ilk İstanbul konseri 36. Akbank Caz Festivali kapsamında British Council desteğiyle 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek.

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Sarathy Korwar Drum Ensemble 29 Eylül 2026 // Salon İKSV

İngiltere caz sahnesinin en özgün ve en dikkat çekici seslerinden biri olarak öne çıkan Sarathy Korwar; bir davulcu, besteci, prodüktör ve grup lideri olarak üretimlerini sürdürüyor. Şarkıları cazı elektronik dokularla, Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerle buluştururken odağına sömürgeci mirasla hesaplaşmayı, topluluk fikrini, ırkçılığı ve aşkınlık arayışını yerleştiriyor. Müzisyenin 2025 sonbaharında yayımlanan son albümü There Is Beauty, There Already küresel müzik basınından övgüler toplarken The Quietus dergisi değerlendirmesinde “Davulların bir yükseliş aracı olarak ulaşabileceği derinlikleri görünür kılıyor.” sözlerine yer vermişti. Sarathy Korwar Drum Ensemble, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, Hindistan Başkonsolosluğu’nun destekleriyle 29 Eylül’de Salon İKSV sahnesinde.

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Sarathy Korwar: Davul, tabla, elektronikler

Magnus Mehta: Balofon, marimba, perküsyon

Donna Thomson: Davul, elektronikler

Prathap Ramchandran: Mridangam, ghatam, kanjir

ACT Night: Robinson Khoury MŸA "Transara"

30 Eylül 2026 // Komünite

Tromboncu ve besteci Robinson Khoury, Fransa caz sahnesinin son yıllarda yükselen isimlerinden biri. Eklektik yaklaşımıyla dikkat çeken Khoury, birkaç yıl önce Ibrahim Maalouf ve Natacha Atlas'la yaptığı çalışmalarla öne çıktı; ardından Metropole Orkest'te solist olarak sahne aldı ve 2019'da Quincy Jones Orchestra kadrosunda yer aldı. Yeni projesi MŸA ile yaşamın organik kökenlerine doğru müzikal bir arayışa çıkan müzisyen, modüler synthesizer ile şekillendirdiği elektro-akustik ses manzaraları içinde kadim ritimleri ve tınıları araştırıyor. Caz geleneği ile Orta Doğu makamlarından beslenen MŸA'nın merkezinde, grubun sözsüz vokalleri var. Khoury, Mart 2025'te Fransa caz dünyasının en prestijli ödüllerinden Prix Django Reinhardt'a layık görülerek yılın caz müzisyeni seçildi. 2026 tarihli albümü Transara ise “görünmeyen bir dünyaya açılan bir geçit; dinleyiciyi bilincin sınırlarının ötesine uzanan bir yolculuğa davet” olarak tanımlanıyor. Robinson Khoury MŸA, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 30 Eylül’de Komünite’de.

Anissa Nehari: Perküsyon, vokal

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Léo Jassef: Piyano, klavye, vokal

Robinson Khoury: Trombon, vokal

VELVELE 30 Eylül 2026 //All Saints Moda Kilisesi

Merve Salgar ve Anıl Eraslan'dan oluşan VELVELE, performansında kendi besteleriyle sevdikleri Osmanlı-Türk müziği eserlerini, önceden belirlenmiş bir sıralamaya bağlı kalmaksızın spontane biçimde bir araya getiriyor. Bu özgür formun yönünü de sesin dokusu ve ânın sunduğu olasılıklara göre şekillenen doğaçlamalar belirliyor. Fransa'da yaşayan tanburi ve doğaçlamacı Merve Salgar, deneysel ve geleneksel müzik sahnelerinden birçok müzisyenle yürüttüğü ortak projeler aracılığıyla geleneksel tanbur icrasını çağdaş bir bakışla genişleten özgün bir müzikal dil geliştiriyor. Berlin, Strasbourg ve İstanbul arasında üreten çellist ve doğaçlamacı Anıl Eraslan ise geleneksel müzikten caza ve deneysel müziğe uzanan geniş bir yelpazede, dünyanın dört bir yanından topluluklar ve müzisyenlerle çalışmalarını sürdürüyor. VELVELE, 30 Eylül'de 36. Akbank Caz Festivali kapsamında All Saints Moda Kilisesi'nde.

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Merve Salgar: Tanbur, vokal

Anıl Eraslan: Çello, vokal

Ben LaMar Gay Ensemble 1 Ekim 2026 // Babylon

Ben LaMar Gay, müziğin sınırlarında dolaşan üretimiyle tanımlanması zor, kendine özgü bir besteci ve çok yönlü bir ses araştırmacısı. Chicago’nun güney yakasında büyüyen Gay, AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) çevresinde şekillenen yaratıcı müzik geleneği içinde yetişti; genç yaşta korneti merkezine alarak cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir sahne ağı içinde dolaştı. Bir dönem Brezilya’da yaşadıktan sonra 2010’ların başında Chicago’ya dönen müzisyen, gözlerden uzak geçirdiği dönemin bir dökümü niteliğindeki Downtown Castles Can Never Block The Sun (2018) albümü ile dikkatleri üzerine çekti; ardından film müzikleri ve disiplinlerarası projelerle kapsamlı bir bestecilik pratiği geliştirdi. International Anthem etiketli son albümü Yowzers (2025) ile kozmopolit blues anlayışı eksenindeki çok katmanlı yaklaşımını yeni bir eşiğe taşıdı. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ilk İstanbul konserini verecek müzisyen, 1 Ekim akşamı Babylon’da.

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Ben LaMar Gay: Kornet, vokal, synth

Edhino Gerber: Gitar

Matthew Davis: Tuba

Tommaso Moretti: Davul

ACT Night: Jakob Manz Young European Stars feat. Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Jakob Bänsch, Leo Asal

1 Ekim 2026 // Komünite

2017’den bu yana sanatsal konseptler geliştirmek, müzisyenlerin kariyer yolculuklarına katkı sunmak ve özgün canlı performans formatları kurgulamak üzere çalışan ACT Music, cazın yeni neslinden heyecan verici yetenekleri bir araya getiren özel bir buluşmayla 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. 1 Ekim’de Komünite’de gerçekleşecek ACT Night’ta, bestelenmiş temalardan coşkulu doğaçlamalara kesintisiz biçimde uzanan melodik zenginliğiyle Almanya’nın en gözde caz müzisyenlerinden biri olan Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars sahnede olacak. Orkestra; klasik müzik birikimini çağdaş caza taşıyan Moğol besteci ve piyanist Shuteen Erdenebaatar, ödüllü kontrbasçı ve besteci Nils Kugelmann, küresel müzik basınının Wynton Marsalis’le kıyasladığı genç trompetçi Jakob Bänsch ve cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir ifade alanına sahip davulcu Leo Asal’dan oluşuyor.

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Jakob Manz: Saksafon

Leo Asal: Davul

Jakob Bänsch: Trompet

Nils Kugelmann: Bas

Shuteen Erdenebaatar: Piyano

Emin Fındıkoğlu +12 2

Ekim 2026 // Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu

Türkiye Caz sahnesinin efsane piyanisti, bestecisi, aranjörü ve orkestra şefi Emin Fındıkoğlu’nun 2015'te kurduğu büyük caz orkestrası Emin Fındıkoğlu +12, cazın deneyimli ustalarını ve genç yıldızlarını bir araya getiriyor. Özenle seçilmiş caz parçalarının özgün düzenlemelerini seslendiren etkileyici topluluk, iki solisti ve 15 kişilik geniş müzisyen kadrosuyla sahne alıyor. Kurulduğu günden bu yana farklı şehirlerde birçok festival ve önemli konser salonlarında sahne alan Emin Fındıkoğlu +12'nin Concision adlı ilk albümü 2020 yılında plak formatında yayımlanmıştı. İkinci albüm ise 10 Usta 10 Albüm projesi çerçevesinde 2026’da müzikseverlerle buluşacak. Emin Fındıkoğlu +12, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 2 Ekim akşamı Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu’nda.

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Emin Fındıkoğlu: Piyano

Şenova Ülker: Trompet

İmer Demirer: Trompet

Barış Doğukan Yazıcı: Trompet

Savaş Şahin: Trombon

Güneş Karaduman: Trombon

Hüseyin Çakır: Trombon

Çağdaş Oruç: Saksafon

Duru Tuna: Saksafon

Meriç Demirkol: Saksafon

Barış Ertürk: Saksafon

Eylül Güntekin: Kontrbas

Ekin Cengizkan: Davul

Melisa Kral: Vokal

Zeynep Kuyumcu: Vokal

James Carter Piano Quartet: Coltrane: A Centennial Supreme 3 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

“‘Müzik ve hayat birbirinden ayrı değildir; büyüklerim bana müziğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu öğretti.’” diyor Detroitli saksafon virtüözü James Carter. Billie Holiday ve Ella Fitzgerald kayıtlarıyla büyüyen, genç yaşta Wynton Marsalis’le aynı sahneyi paylaşan müzisyen; tenor, alto ve soprano saksafonlar arasında dolaşan yüksek enerjili müzik yaklaşımıyla kuşağının en karakteristik figürlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne dek Blue Note, EmArcy, Atlantic gibi etiketlerle pek çok yayına imza atan James Carter, Coltrane: A Centennial Supreme turnesi kapsamında 3 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde vereceği konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak. Coltrane’in doğumunun 100. yılını kutlama ruhuyla hayata geçen bu özel performansı şöyle özetliyor Carter: “Yalnızca Coltrane’in devasa müzikal mirasına değil; bu eserleri ortaya çıkaran ruha da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun en büyük amacı da Coltrane’in mirasını selamlamak ve onun ruhuna bu performanslar aracılığıyla eşlik etmek.”

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James Carter: Saksafon

Gerard Gibbs: Piyano

Hilliard Greene: Bas

Alex White: Davul

Cochemea 3 Ekim 2026 // Salon İKSV

Cochemea, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca solo müzisyen, orkestra üyesi ve besteci/aranjör kimlikleriyle kendine özgü bir patikayı takip etti. Sharon Jones & the Dap-Kings bünyesindeki uzun soluklu çalışmalarından Kevin Morby, Run The Jewels, Jon Batiste, Amy Winehouse, The Roots, Archie Shepp, Mark Ronson ve Quincy Jones gibi farklı müzikal dünyalardan isimlerle gerçekleştirdiği iş birliklerine uzanan üretim pratiği, türler arasında rahatlıkla gezinen çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Daptone Records etiketiyle yayımlanan Vol. 3: Ancestros Futuros (2025) adlı son albümü, All My Relations (2019) ve Vol. 2: Baca Sewa (2021) ile başlayan serinin üçüncü halkasını oluşturuyor. Cochemea, tüm üretimlerinde geçmişi, bugünü ve geleceği iç içe geçirirken; zamanı, hafıza ile olasılık arasında özgürce hareket eden spekülatif bir tarih olarak ele alıyor. 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak müzisyen, 3 Ekim’de Salon İKSV’de.

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Elenna Belen Canlas: Tuşlular

Neil Ochoa: Perküsyon

Elizabeth Pupo-Walker: Perküsyon

Cochemea: Saksafon

Sibel Köse “Vistula’dan Boğaz’a Uzanan Caz Köprüsü” 4 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

90’ların başından bu yana Polonya ile güçlü bağlar kuran Sibel Köse, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Türkiye ve Polonya caz sahnesinin önemli isimlerini özel bir konserde bir araya getiriyor. Piyanist Bogdan Hołownia; ustalıklı icrası, teori kitapları ve Polonyalı bestecilere adadığı çalışmalarıyla tanınıyor. Solistlere açtığı alan ve sofistike armonileriyle caz dünyasının en saygın eşlikçilerinden biri olarak kabul edilen müzisyene, derin ve sürprizlere açık yorumuyla İmer Demirer eşlik edecek. Kontrbasta Demirer’le dostlukları uzun yıllara dayanan grubun belkemiği Wojciech Pulcyn, davulda ise Türkiye’nin en tecrübeli ritim ustalarından Cem Aksel var. Daha önce farklı projelerde bir araya gelen grubun repertuvarında caz standartlarının yanı sıra Jerzy Wasowski ve Jeremi Przybora’nın 1958-1966 arasında Polonya televizyonu için hazırladığı Kabaret Starszych Panów’dan seçilmiş şarkılar da bulunuyor. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu katkılarıyla, 4 Ekim Pazar akşamı Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu buluşma; Varşova’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir köprü kurarak dinleyicileri cazın coğrafyalar arası birleştirici gücüne tanıklık etmeye davet ediyor.

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Sibel Köse: Vokal

Bogdan Hołownia: Piyano

İmer Demirer: Trompet

Wojciech Pulcyn: Kontrbas

Cem Aksel: Davul

L’Antidote 4 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Güzellik dünyayı kurtarabilir mi? İşte Bijan Chemirani, Redi Hasa ve Rami Khalifé’yi L'Antidote olarak bir araya getiren şey tam da bu iddia: Günümüzün zehirlerine karşı müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyan, nadir bir inceliğe sahip enstrümantal bir repertuvar yaratmak. Cazdan Akdeniz müziğine uzanan sularda dolaşmayı seven İranlı perküsyon ustası Bijan Chemirani; ritim bilgisini, güney İtalya’daki geleneksel müziğin yeniden canlanmasına yaptığı katkılarla tanınan Arnavut çellist Redi Hasa ile birleştiriyor. Üçlünün diğer üyesi Lübnanlı piyanist Rami Khalifé ise piyanosunun tuşlarında klasik müzik ile elektronik müzik arasındaki sınırları ustalıkla bulanıklaştırıyor. Bijan Chemirani, üçlünün kimyasını “L'Antidote, bizi yansıtan ve bireyselliklerimizin ötesinde bir araya getiren müziği çalmak için buluşabildiğimiz bir ada.” sözleriyle özetliyor. L’Antidote, 4 Ekim akşamı ARTER’in destekleriyle 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde olacak.

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Bijan Chemirani: Perküsyon

Redi Hasa: Çello

Rami Khalife: Piyano

ACT Night: Dhafer Youssef “SHIRAZ” 7 Ekim 2026 // Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tunus'taki Sufi geleneği içinde aldığı ilk müzik eğitiminden bugüne, zamanının en özgün müzikal figürlerinden birine dönüşen Dhafer Youssef; cazı, küresel müzikleri ve spiritüel arayışları aynı potada eriten üretimiyle türler arasındaki sınırları uzun zamandır aşan bir isim. Arap müzik geleneğini çağdaş yaklaşımlarla buluşturan müziği sayesinde Marcus Miller, Herbie Hancock ve Eivind Aarset gibi uluslararası ölçekte saygın müzisyenlerle birlikte çalıştı. Youssef'in grup lideri olarak ACT etiketiyle yayımladığı ilk albüm olan Shiraz (2025), aşk, minnettarlık, ışık ve gölge etrafında şekillenen içe dönük bir yolculuk sunuyor. Eşi Shiraz Fradi'ye ithaf edilen albüm, çift arasındaki güçlü bağı ve birlikte yürüdükleri yaşamı yansıtıyor. Shiraz'da Youssef, udu bir oda müziği enstrümanı hassasiyetiyle ele alırken; ilahi tınılarını çağrıştıran vokalleri ve zarif falsetto geçişleri, trompet, piyano, bas, davul ile Nguyên Lê'nin gitarı ve ses tasarımlarıyla incelikli bir diyalog kuruyor. Dhafer Youssef, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 7 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Dhafer Youssef: Ud, vokal

Daniel Garcia: Piyano

Mario Rom: Trompet

Swaeli Mbappé: Bas gitar

Tao Ehrlich: Davullar

Yazmin Lacey 7 Ekim 2026 // Babylon

Hayatındaki mahrem anları herkesin kendinden bir şey bulabileceği, içten ve duygusal yoğunluğu yüksek şarkılara dönüştüren Yazmin Lacey’nin müzikal serüveni Gilles Peterson'ın Future Bubblers serisine katıldıktan sonra yayımladığı ilk EP’si Black Moon ile 2017’de başladı. Bir dizi kısa format yayının ardından 2023’te Voice Notes ve 2025’te Teal Dreams adlı albümlerle anlık ve filtresiz duyguları müziğine aktarmaya devam etti. Doğu Londra'da geçen çocukluğu ve Karayip köklerinden beslenen müziği, kolayca tek bir türe sığdırılamayacak kadar katmanlı. R&B, caz ve pop ekseninde üretimlerini sürdüren Nottingham çıkışlı müzisyen, kusursuzluğun peşinden gitmek yerine müziğindeki pürüzleri korumayı tercih ediyor. Müzikal kariyeri boyunca Craigie Dodds, J.D. Reid, Melo-Zed ve Dave Okumu gibi isimlerle çalışan Lacey, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, British Council desteğiyle, 7 Ekim’de Babylon’da.

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Yazmin Lacey: Vokal

Calum Duncan: Gitar

Paul Runzo: Bas

Sarah Tandy: Tuşlular

Dornik Leigh: Davul

Tamara Brissett: Geri vokaller

Rhyanne Woodbine: Geri vokaller

Arturo Sandoval 8 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Arturo Sandoval, caz tarihini şekillendiren figürlerden biri olarak Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü bir besteci ve icracı. Efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie’nin öğrencisi olan Sandoval, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Irakere grubu ile Küba müziğinin dönüşümünde belirleyici rol oynadı. 10 Grammy ödüllü müzisyen; trompet ve flugelhorn virtüözitesinin yanı sıra besteci ve aranjör kimliğiyle Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya, Celia Cruz’dan Alicia Keys’e uzanan geniş bir yelpazede iş birlikleri gerçekleştirdi. Trompet konçertoları, senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleştirdiği konserler ve sinema projeleri için ürettiği müziklerle disiplinlerarası bir bestecilik pratiği geliştirdi. London Evening Star tarafından “bir kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz” olarak tanımlanan Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Arturo Sandoval: Trompet

Lisandro Pidre: Piyano

William Brahm: Gitar

Daniel Feldman: Davul

Maximilian Gerl: Bas

Michael Tucker: Saksafon

Samuel Torres: Perküsyon

Keith Fiala: Trompet

Larry Bustamante: Bariton saksafon

Sasha Berliner 8 Ekim 2026 // Borusan Müzik Evi

Los Angeles merkezli Sasha Berliner, JazzTimes tarafından “genç bir malet ustası” olarak tanımlanan, ödüllü bir vibrafoncu ve besteci. DownBeat Critics Poll’da “Yükselen Yıldız Vibrafoncu” kategorisinde birinciliğe yerleşen ve NPR Jazz Night in America’nın 2024 Youngbloods seçkisinde yer alan Berliner; yakın dönem projelerinde Christian McBride, Tyshawn Sorey, Marcus Gilmore, The HR Big Band ve Cécile McLorin Salvant gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Aynı zamanda uluslararası turnelerini sürdürdüğü kendi beşlisiyle üretimlerine devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde sahne alacak olan Sasha Berliner, bugüne dek Juicy J, Flea ve The Free Nationals’ın da aralarında olduğu caz sahnesi dışındaki pek çok müzisyen ve grupla da kayıtlar gerçekleştirdi. Solo diskografisinde ise 2019-2025 aralığında yayımlanmış üç stüdyo albümü bulunuyor.

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Sasha Berliner: Vibrafon

Rasmus Soerensen: Piyano, klavyeler

Jamie Peet: Davul

Kassa Overall 9 Ekim 2026 // Babylon

Kassa Overall; davulcu, MC, vokalist ve prodüktör kimliklerini aynı potada eriten çok yönlü bir müzisyen. Cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirdiği üretimleri ile hem yenilikçi hem de dinleyiciyle doğrudan temas kurabilen özgün bir ses dünyası kuruyor. Bugüne dek eleştirmenlerden övgü toplayan altı mixtape ve albüm yayımlayan Overall, Go Get Ice Cream and Listen to Jazz (2018) ve I Think I’m Good (2020) isimli ilk iki albümünün ardından Warp Records ailesine katıldı. 2025’te yayımlanan son projesi CREAM ise gençliğinin iki tutkusu olan hip-hop ve Elvin Jones geleneğinden beslenen caz davulculuğuna bir saygı duruşu niteliğinde. Pitchfork tarafından 2020’de “modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden biri” olarak tanımlanan Kassa Overall, bugüne dek Vijay Iyer, Geri Allen, Arto Lindsay, Danny Brown ve Jon Batiste gibi isimlerle turne ve kayıtlara imza attı. Seattle doğumlu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim’de Babylon’da.

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Nicole Zuraitis 10 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Nicole Zuraitis, vokal cazın sınırlarını genişleten yaklaşımıyla türün bugün takip edilmesi gereken en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri. Christian McBride ile birlikte hayat verdiği How Love Begins (2023) albümü ile En İyi Caz Vokal Albümü Grammy’sini kazanan Zuraitis, bu ödüle albümün tamamını kendi yazıp düzenleyerek layık görülen ilk müzisyen oldu. İstanbul konserinde de kendisine eşlik edecek davulcu Dan Pugach ile birlikte imza attığı projeler ve Dolly Parton’ın “Jolene”i için yaptıkları yeni düzenleme “Little Fears”, onu çağdaş caz sahnesinin en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Aktivist yönünü de müziğiyle paralel biçimde sürdüren Zuraitis’in 2025 tarihli konser albümü Live at Vic’s, özellikle düzenlemeleri aracılığıyla etrafındaki müzisyenlerin potansiyelini gözler önünü seren güçlü bir kayıt. New Yorklu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Nicole Zuraitis: Piyano, vokal

Dan Pugach: Davul

Idan Morim: Gitar

Sam Weber: Bas

Yasmine Hamdan 10 Ekim 2026 // Zorlu PSM %100 Stüdyo

Pan-Arap köklerini, popu, şiirsel sözleri, elektronik müziği, soul’u ve gitar ağırlıklı melodileri zengin bir biçimde harmanlayan özgün bir müzikal geliştiren Yasmine Hamdan; müzik sahnesindeki ilk büyük çıkışını, 1990’ların sonunda Zeid Hamdan ile birlikte kurduğu Beyrut’un öncü indie electro ikilisi Soapkills ile yaptı. 2005’te Paris’e taşındıktan sonra Madonna’nın prodüktörü Mirwais ile Y.A.S. projesinde iş birliği yaptı ve 2009’da zarif olduğu kadar dans pistlerine de hitap eden Arabology albümünü yayımladı. O tarihten bu yana söz yazarı, şarkıcı ve prodüktör olarak uluslararası alanda üretimlerini sürdürdü. Bugüne dek Elia Suleiman ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle de ortaklıklar kuran Hamdan, Lübnan’la olan bağlarını ve ülkenin yaşadıklarını merkezine alan üçüncü stüdyo albümü I Remember I Forget (بنسى وبتذكر)’ü 2025 sonbaharında yayımladı. Yasmine Hamdan, 36. Akbank Caz Festivali ve Zorlu PSM’nin ilk kez gerçekleşecek iş birliğiyle, 10 Ekim akşamı Zorlu PSM 100% Studio'da.

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Yasmine Hamdan: Vokal

Cedric Le Roux: Gitar

Công Minh Phẩm: Klavye

Raphaël Seguinier: Davul

Samora Pinderhughes Quintet ft. Elena Pinderhughes 10 Ekim 2026 // Babylon

Besteci, piyanist, vokalist, sinemacı ve multidisipliner bir sanatçı olan Samora Pinderhughes, içtenlik ve özenle kurulmuş, çarpıcı derecede dürüst sözleri üst düzey müzisyenlikle bir araya getirmesiyle tanınıyor. Büyük resme odaklanabilen bir iş birlikçi olarak; Robert Glasper, Karriem Riggins ve Common ile August Greene çatısı altında kurduğu ortaklıkların yanı sıra Burniss Travis, Chief Xian aTunde Adjuah ve kız kardeşi, flütist Elena Pinderhughes gibi isimlerle birlikte çalıştı. Müziğini toplumsal meselelere temas etmek ve dönüşüm mücadelesi amacıyla kullanan Pinderhughes; Afrika diasporasında sözü, sesi ve imgeyi bu amaçlarla işleyen Siyah sürrealizm geleneği içinde üretiyor. Aktivist ve düşünür duruşunun yanı sıra üründen çok süreci önceleyen bir yaklaşımın savunucusu olan müzisyen; Elliott Skinner, Joshua Crumbly ve Jonathan Pinson’ın da yer aldığı beşlisi ve kardeşi Elena Pinderhughes eşliğinde 10 Ekim’de Babylon’da gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

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Samora Pinderhughes: Piyano, vokal

Elena Pinderhughes: Flüt

Elliott Skinner: Gitar, vokal

Joshua Crumbly: Bas

Jonathan Pinson: Davul

Kinkajous (Live AV) 11 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Londra merkezli topluluk Kinkajous, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınıyor. Davulcu / prodüktör Benoît Parmentier ve saksafoncu Adrien Cau liderliğindeki grup, yıllar içinde kendine özgü ses dünyasını giderek rafine ederek samimiyet ile maksimalizmi eşit ölçüde araştıran, büyük sahneler için tasarlanmış etkileyici bir müzikal dil geliştirdi. Sürekli dönüşüm hâlindeki Kinkajous, bugün Londra merkezli multimedya sanatçısı Ke Peng (PK) ile birlikte geliştirdikleri sürükleyici bir ses ve ışık temelli AV performans deneyimi vadediyor. Bu ortaklık, geçtiğimiz kasım ayında EFG London Jazz Festival kapsamında Southbank Centre’da kapalı gişe bir prömiyer gerçekleştirdi. Kinkajous, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de ARTER sahnesinde olacak.

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Benoît Parmentier: Davul

Adrien Cau: Saksafon

Jack Doherty: Klavye, synth

Andres Castellanos: Bas

Ke Peng: Görseller

Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui 11 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Savina Yannatou, ECM etiketiyle yayımlanan beşinci albümü Watersong’da 32 yıldır birlikte üretmeye devam ettiği Primavera en Salonico ve Tunuslu vokalist Lamia Bedioui eşliğinde su temasını şarkılar aracılığıyla keşfeden bir müzikal yolculuğa çıkıyor. Farklı dillerde seslendirilen şarkılar; suya dair yaşam ve ölüm, arzu ve arınma, bereket ve büyü etrafında şekillenen gelenek ve mitlere temas ediyor. Arapça ve Bedevi lehçeleri, Akdeniz coğrafyasının farklı dilleriyle buluşurken, farklı tarihsel dönemlere ait şarkılar da iç içe geçerken Primavera en Salonico, geleneksel müziği oyuncu düzenlemeler ve özgür doğaçlamayla buluşturarak kendine özgü ses dünyasını yaratıyor. Farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui, 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Savina Yannatou: Vokal

Lamia Bedioui: Vokal

Primavera en Salonico:

Kostas Vomvolos: Kanun, akordeon

Harris Lambrakis: Ney

Kyriakos Gouventas: Keman

Michalis Siganidis: Kontrbas

Dine Doneff: Perküsyon