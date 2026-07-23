Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Akbank Caz Festivali'ne yıldız yağacak

        Akbank Caz Festivali'ne yıldız yağacak

        İstanbul'un en köklü caz geleneği olan Akbank Caz Festivali, 36. senesinde de dünya sahnesinin önde gelen müzisyenlerini şehrin farklı mekanlarında ağırlamaya hazırlanıyor. 26 Eylül – 11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival programından merakla beklenen yeni isimler paylaşıldı. Otuzdan fazla konsere ve yan etkinliğe ev sahipliği yapacak olan bu büyük buluşma, müzikseverlere yine dopdolu bir keşif rotası sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akbank Caz Festivali'ne yıldız yağacak

        Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden 36. Akbank Caz Festivali için geri sayım devam ediyor. Her sene, “Şehrin Caz Hali” sloganıyla gerçekleşen festivalin bu seneki programında yer alacak yeni isimler açıklandı. Programda cazın klasik mirasından çağdaş yorumlarına, doğaçlamadan elektronik ve türler arası seslere uzanan geniş bir seçki müzikseverlerle buluşuyor.

        Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat’ın BKM organizasyonuyla hayata geçirdiği festivalde; cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirebilen, modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden Kassa Overall; British Council desteğiyle gerçekleşecek konseriyle, derin hikaye anlatımı ve dumanlı vokal stiliyle dinleyicileri büyülemeye hazırlanan, İngiliz caz ve neo-soul sahnesinin güçlü seslerinden Yazmin Lacey; farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Yunan vokalist Savina Yannatou ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı Primavera en Salonico’ya eşlik edecek Tunuslu şarkıcı Lamia Bedioui’nin yanı sıra Amy Winehouse'tan Quincy Jones'a uzanan dev isimlerle çalışmış saksafoncu Cochemea da kökleri geçmişten geleceğe uzanan mistik ve zamansız melodileriyle sahne alacak.

        Cochemea
        Cochemea
        REKLAM

        36. Akbank Caz Festivali’nde bu sene de kültürlerarası ve kuşaklar arası birlikteliği temsil eden özel projeler yer alıyor. Polonya ve Türkiye cazının ustalarını Varşova'dan İstanbul'a uzanan kültürel bir köprüde bir araya getiren Sibel Köse, “Vistula’dan Boğaz’a Uzanan Caz Köprüsü” projesini festival kapsamında Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu katkılarıylahayata geçiriyor. Öte yandan caz tarihinin efsane piyanisti, bestecisi, aranjörü ve orkestra şefi Emin Fındıkoğlu’nun liderliğindeki, cazın deneyimli ustalarını ve genç yıldızlarını bir araya getiren 15 kişilik caz orkestrası “Emin Fındıkoğlu +12” de festivalin en görkemli buluşmaları arasında yerini alıyor.Festival programında caz, krautrock ve Anadolu ritimlerini harmanlayan İstanbul merkezli davulcu Danae Palaka’nın yanı sıra deneysel doğaçlamalarıyla geleneksel tanbur icrasını çağdaş bir dile taşıyan Merve Salgar’ın ve geleneksel müzikten caza ve deneysel müziğe uzanan bir müzikal palete sahip olan çellist ve doğaçlamacı Anıl Eraslan’ın ortak projesi VELVELE de dikkat çekiyor.

        Emin Fındıkoğlu +12
        Emin Fındıkoğlu +12

        Festivalin bu yılki en büyük sürprizlerinden biri olan, ACT Music iş birliğiyle kurgulanan "ACT Night" serisi ise Avrupa cazının genç yeteneklerini ve usta isimlerini festivalde bir araya getiriyor. Zamanının en özgün müzikal figürlerinden Tunuslu ud dehası ve vokalist Dhafer Youssef, yeni albümü ‘Shiraz’ ile ACT Night kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Yine bu özel seri çatısı altında; Fransa caz sahnesinin prestijli Prix Django Reinhardt ödüllü tromboncusu Robinson Khoury, elektro-akustik ses manzaraları sunan yeni projesi MŸA "Transara" ile bilincin sınırlarını zorlayan bir performans vaat ediyor. Serinin bir diğer özel gecesinde ise Almanya’nın gözde saksafoncusu Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars topluluğu sahne alıyor; Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Jakob Bänsch ve Leo Asal gibi ödüllü genç yıldızların sahne alacağı buluşmada cazın yeni neslinden heyecan verici yetenekleri bir araya geliyor.

        REKLAM

        Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni isimlerle birlikte zenginleşecek 36. Akbank Caz Festivali programı, 26 Eylül – 11 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarına yayılacak. Biletix üzerinden satışa açılan festival biletlerinde Wings’e özel %15 indirim ayrıcalığı da yer alıyor.

        AÇIKLANAN PROGRAM

        Joe Armon-Jones26 Eylül 2026 // Frankhan Selectist

        Güney Londralı klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri Joe Armon-Jones, Ezra Collective grubunun kurucu üyelerinden ve caz eğitim programı Tomorrow’s Warriors’ın mezunlarından biri. İcrası ve doğaçlama yeteneği ile farklı türlerde birçok projede aranan bir figür hâline geldi. Gilles Peterson’ın plak şirketi Brownswood Recordings etiketiyle yayımladığı iki albümün ardından 2021’de kendi plak şirketi Aquarii Records’ı kuran Armon-Jones, dubstep öncüsü Mala ve uzun soluklu yaratıcı ortağı Maxwell Owin ile kulüp odaklı iş birliklerine imza attı. Müzisyenin bugüne kadarki en büyük yaratıcı açılımı ise 2025’te yayımlanan iki albümden oluşan All The Quiet ile oldu. Kavramsal olarak birbirine bağlı olsa da farklı karakterler taşıyan bu iki albümde müzikal evrenini yeni ses ve ifade biçimlerine doğru genişletirken kendisine Asheber, Greentea Peng, Wu Lu, Hak Baker ve Yazmin Lacey gibi konuklar eşlik etti. Joe Armon-Jones, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Frankhan Selectist sahnesinde.

        REKLAM

        Danae Palaka26 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

        İstanbul merkezli davulcu ve besteci Danae Palaka; çağdaş caz, krautrock ve elektronik müzik geleneklerini Anadolu, Balkanlar ve Afrobeat'ten beslenen ritimlerle buluşturuyor. Atina'da, köklerinin bir kısmı İstanbul'a uzanan müzisyen bir ailede dünyaya gelen Palaka, hem şehrin kültürel mirasını hem de kendi hikâyesini daha yakından keşfetmek için İstanbul'a taşındı. O günden bu yana da yerel ve uluslararası sahnelerde üretimini sürdürüyor. Ekim 2024'te, Türkiye elektronik müzik sahnesinin önemli selectorlarından Zozo'nun plak şirketi A.F.O.M. INT. etiketiyle ilk albümü Velox'u yayımladı. Prodüktörlüğünü Nikos Dervisis ile paylaştığı albüm, davul ile analog synthesizerlar arasındaki etkileşimi; girift ritimler ve düşsel dokularla katmanlandırarak kana karışan bir ses evrenine dönüştürüyor. Danae Palaka, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

        REKLAM

        Danae Palaka: Davul, sampler

        Ezgi Sevgi Can: Saksafon

        Nikos Dervisis: Synthesizer

        Ömer Dominic Akalın: Bas gitar

        Momoko Gill27 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

        Momoko Gill, Birleşik Krallık elektronik müzik ve caz sahnesinin gizli kalmış cevherlerinden. Kendi kendini yetiştirmiş bir davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist olan Gill; bugüne dek Alabaster DePlume, Matthew Herbert, Coby Sey, Tirzah ve Nadeem Din-Gabisi ile yaptığı iş birliklerine kendine özgü dokunuşunu kattı. Davul setinin başında, klavyelerde ve mikrofon önünde geçen yoğun turne deneyimi bestecilik ve prodüksiyon içgüdülerini iyice keskinleştirdi. Şubat 2026’da Strut etiketiyle yayımlanan ilk solo albümü Momoko, taklitten bilinçli olarak uzak duran, müziğini geleneklerden çok sezgi ve ifade gücü üzerinden inşa eden bir besteci ve icracı olduğunun altını çizer nitelikte. Londra’da yaşayan müzisyenin ilk İstanbul konseri 36. Akbank Caz Festivali kapsamında British Council desteğiyle 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek.

        REKLAM

        Sarathy Korwar Drum Ensemble29 Eylül 2026 // Salon İKSV

        İngiltere caz sahnesinin en özgün ve en dikkat çekici seslerinden biri olarak öne çıkan Sarathy Korwar; bir davulcu, besteci, prodüktör ve grup lideri olarak üretimlerini sürdürüyor. Şarkıları cazı elektronik dokularla, Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerle buluştururken odağına sömürgeci mirasla hesaplaşmayı, topluluk fikrini, ırkçılığı ve aşkınlık arayışını yerleştiriyor. Müzisyenin 2025 sonbaharında yayımlanan son albümü There Is Beauty, There Already küresel müzik basınından övgüler toplarken The Quietus dergisi değerlendirmesinde “Davulların bir yükseliş aracı olarak ulaşabileceği derinlikleri görünür kılıyor.” sözlerine yer vermişti. Sarathy Korwar Drum Ensemble, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, Hindistan Başkonsolosluğu’nun destekleriyle 29 Eylül’de Salon İKSV sahnesinde.

        REKLAM

        Sarathy Korwar: Davul, tabla, elektronikler

        Magnus Mehta: Balofon, marimba, perküsyon

        Donna Thomson: Davul, elektronikler

        Prathap Ramchandran: Mridangam, ghatam, kanjir

        ACT Night: Robinson Khoury MŸA "Transara"

        30 Eylül 2026 // Komünite

        Tromboncu ve besteci Robinson Khoury, Fransa caz sahnesinin son yıllarda yükselen isimlerinden biri. Eklektik yaklaşımıyla dikkat çeken Khoury, birkaç yıl önce Ibrahim Maalouf ve Natacha Atlas'la yaptığı çalışmalarla öne çıktı; ardından Metropole Orkest'te solist olarak sahne aldı ve 2019'da Quincy Jones Orchestra kadrosunda yer aldı. Yeni projesi MŸA ile yaşamın organik kökenlerine doğru müzikal bir arayışa çıkan müzisyen, modüler synthesizer ile şekillendirdiği elektro-akustik ses manzaraları içinde kadim ritimleri ve tınıları araştırıyor. Caz geleneği ile Orta Doğu makamlarından beslenen MŸA'nın merkezinde, grubun sözsüz vokalleri var. Khoury, Mart 2025'te Fransa caz dünyasının en prestijli ödüllerinden Prix Django Reinhardt'a layık görülerek yılın caz müzisyeni seçildi. 2026 tarihli albümü Transara ise “görünmeyen bir dünyaya açılan bir geçit; dinleyiciyi bilincin sınırlarının ötesine uzanan bir yolculuğa davet” olarak tanımlanıyor. Robinson Khoury MŸA, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 30 Eylül’de Komünite’de.

        Anissa Nehari: Perküsyon, vokal

        REKLAM

        Léo Jassef: Piyano, klavye, vokal

        Robinson Khoury: Trombon, vokal

        VELVELE30 Eylül 2026 //All Saints Moda Kilisesi

        Merve Salgar ve Anıl Eraslan'dan oluşan VELVELE, performansında kendi besteleriyle sevdikleri Osmanlı-Türk müziği eserlerini, önceden belirlenmiş bir sıralamaya bağlı kalmaksızın spontane biçimde bir araya getiriyor. Bu özgür formun yönünü de sesin dokusu ve ânın sunduğu olasılıklara göre şekillenen doğaçlamalar belirliyor. Fransa'da yaşayan tanburi ve doğaçlamacı Merve Salgar, deneysel ve geleneksel müzik sahnelerinden birçok müzisyenle yürüttüğü ortak projeler aracılığıyla geleneksel tanbur icrasını çağdaş bir bakışla genişleten özgün bir müzikal dil geliştiriyor. Berlin, Strasbourg ve İstanbul arasında üreten çellist ve doğaçlamacı Anıl Eraslan ise geleneksel müzikten caza ve deneysel müziğe uzanan geniş bir yelpazede, dünyanın dört bir yanından topluluklar ve müzisyenlerle çalışmalarını sürdürüyor. VELVELE, 30 Eylül'de 36. Akbank Caz Festivali kapsamında All Saints Moda Kilisesi'nde.

        REKLAM

        Merve Salgar: Tanbur, vokal

        Anıl Eraslan: Çello, vokal

        Ben LaMar Gay Ensemble 1 Ekim 2026 // Babylon

        Ben LaMar Gay, müziğin sınırlarında dolaşan üretimiyle tanımlanması zor, kendine özgü bir besteci ve çok yönlü bir ses araştırmacısı. Chicago’nun güney yakasında büyüyen Gay, AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) çevresinde şekillenen yaratıcı müzik geleneği içinde yetişti; genç yaşta korneti merkezine alarak cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir sahne ağı içinde dolaştı. Bir dönem Brezilya’da yaşadıktan sonra 2010’ların başında Chicago’ya dönen müzisyen, gözlerden uzak geçirdiği dönemin bir dökümü niteliğindeki Downtown Castles Can Never Block The Sun (2018) albümü ile dikkatleri üzerine çekti; ardından film müzikleri ve disiplinlerarası projelerle kapsamlı bir bestecilik pratiği geliştirdi. International Anthem etiketli son albümü Yowzers (2025) ile kozmopolit blues anlayışı eksenindeki çok katmanlı yaklaşımını yeni bir eşiğe taşıdı. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ilk İstanbul konserini verecek müzisyen, 1 Ekim akşamı Babylon’da.

        REKLAM

        Ben LaMar Gay: Kornet, vokal, synth

        Edhino Gerber: Gitar

        Matthew Davis: Tuba

        Tommaso Moretti: Davul

        ACT Night: Jakob Manz Young European Stars feat. Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Jakob Bänsch, Leo Asal

        1 Ekim 2026 // Komünite

        2017’den bu yana sanatsal konseptler geliştirmek, müzisyenlerin kariyer yolculuklarına katkı sunmak ve özgün canlı performans formatları kurgulamak üzere çalışan ACT Music, cazın yeni neslinden heyecan verici yetenekleri bir araya getiren özel bir buluşmayla 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. 1 Ekim’de Komünite’de gerçekleşecek ACT Night’ta, bestelenmiş temalardan coşkulu doğaçlamalara kesintisiz biçimde uzanan melodik zenginliğiyle Almanya’nın en gözde caz müzisyenlerinden biri olan Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars sahnede olacak. Orkestra; klasik müzik birikimini çağdaş caza taşıyan Moğol besteci ve piyanist Shuteen Erdenebaatar, ödüllü kontrbasçı ve besteci Nils Kugelmann, küresel müzik basınının Wynton Marsalis’le kıyasladığı genç trompetçi Jakob Bänsch ve cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir ifade alanına sahip davulcu Leo Asal’dan oluşuyor.

        REKLAM

        Jakob Manz: Saksafon

        Leo Asal: Davul

        Jakob Bänsch: Trompet

        Nils Kugelmann: Bas

        Shuteen Erdenebaatar: Piyano

        Emin Fındıkoğlu +122

        Ekim 2026 // Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu

        Türkiye Caz sahnesinin efsane piyanisti, bestecisi, aranjörü ve orkestra şefi Emin Fındıkoğlu’nun 2015'te kurduğu büyük caz orkestrası Emin Fındıkoğlu +12, cazın deneyimli ustalarını ve genç yıldızlarını bir araya getiriyor. Özenle seçilmiş caz parçalarının özgün düzenlemelerini seslendiren etkileyici topluluk, iki solisti ve 15 kişilik geniş müzisyen kadrosuyla sahne alıyor. Kurulduğu günden bu yana farklı şehirlerde birçok festival ve önemli konser salonlarında sahne alan Emin Fındıkoğlu +12'nin Concision adlı ilk albümü 2020 yılında plak formatında yayımlanmıştı. İkinci albüm ise 10 Usta 10 Albüm projesi çerçevesinde 2026’da müzikseverlerle buluşacak. Emin Fındıkoğlu +12, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 2 Ekim akşamı Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu’nda.

        REKLAM

        Emin Fındıkoğlu: Piyano

        Şenova Ülker: Trompet

        İmer Demirer: Trompet

        Barış Doğukan Yazıcı: Trompet

        Savaş Şahin: Trombon

        Güneş Karaduman: Trombon

        Hüseyin Çakır: Trombon

        Çağdaş Oruç: Saksafon

        Duru Tuna: Saksafon

        Meriç Demirkol: Saksafon

        Barış Ertürk: Saksafon

        Eylül Güntekin: Kontrbas

        Ekin Cengizkan: Davul

        Melisa Kral: Vokal

        Zeynep Kuyumcu: Vokal

        James Carter Piano Quartet: Coltrane: A Centennial Supreme3 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        “‘Müzik ve hayat birbirinden ayrı değildir; büyüklerim bana müziğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu öğretti.’” diyor Detroitli saksafon virtüözü James Carter. Billie Holiday ve Ella Fitzgerald kayıtlarıyla büyüyen, genç yaşta Wynton Marsalis’le aynı sahneyi paylaşan müzisyen; tenor, alto ve soprano saksafonlar arasında dolaşan yüksek enerjili müzik yaklaşımıyla kuşağının en karakteristik figürlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne dek Blue Note, EmArcy, Atlantic gibi etiketlerle pek çok yayına imza atan James Carter, Coltrane: A Centennial Supreme turnesi kapsamında 3 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde vereceği konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak. Coltrane’in doğumunun 100. yılını kutlama ruhuyla hayata geçen bu özel performansı şöyle özetliyor Carter: “Yalnızca Coltrane’in devasa müzikal mirasına değil; bu eserleri ortaya çıkaran ruha da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun en büyük amacı da Coltrane’in mirasını selamlamak ve onun ruhuna bu performanslar aracılığıyla eşlik etmek.”

        REKLAM

        James Carter: Saksafon

        Gerard Gibbs: Piyano

        Hilliard Greene: Bas

        Alex White: Davul

        Cochemea 3 Ekim 2026 // Salon İKSV

        Cochemea, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca solo müzisyen, orkestra üyesi ve besteci/aranjör kimlikleriyle kendine özgü bir patikayı takip etti. Sharon Jones & the Dap-Kings bünyesindeki uzun soluklu çalışmalarından Kevin Morby, Run The Jewels, Jon Batiste, Amy Winehouse, The Roots, Archie Shepp, Mark Ronson ve Quincy Jones gibi farklı müzikal dünyalardan isimlerle gerçekleştirdiği iş birliklerine uzanan üretim pratiği, türler arasında rahatlıkla gezinen çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Daptone Records etiketiyle yayımlanan Vol. 3: Ancestros Futuros (2025) adlı son albümü, All My Relations (2019) ve Vol. 2: Baca Sewa (2021) ile başlayan serinin üçüncü halkasını oluşturuyor. Cochemea, tüm üretimlerinde geçmişi, bugünü ve geleceği iç içe geçirirken; zamanı, hafıza ile olasılık arasında özgürce hareket eden spekülatif bir tarih olarak ele alıyor. 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak müzisyen, 3 Ekim’de Salon İKSV’de.

        REKLAM

        Elenna Belen Canlas: Tuşlular

        Neil Ochoa: Perküsyon

        Elizabeth Pupo-Walker: Perküsyon

        Cochemea: Saksafon

        Sibel Köse “Vistula’dan Boğaz’a Uzanan Caz Köprüsü”4 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

        90’ların başından bu yana Polonya ile güçlü bağlar kuran Sibel Köse, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Türkiye ve Polonya caz sahnesinin önemli isimlerini özel bir konserde bir araya getiriyor. Piyanist Bogdan Hołownia; ustalıklı icrası, teori kitapları ve Polonyalı bestecilere adadığı çalışmalarıyla tanınıyor. Solistlere açtığı alan ve sofistike armonileriyle caz dünyasının en saygın eşlikçilerinden biri olarak kabul edilen müzisyene, derin ve sürprizlere açık yorumuyla İmer Demirer eşlik edecek. Kontrbasta Demirer’le dostlukları uzun yıllara dayanan grubun belkemiği Wojciech Pulcyn, davulda ise Türkiye’nin en tecrübeli ritim ustalarından Cem Aksel var. Daha önce farklı projelerde bir araya gelen grubun repertuvarında caz standartlarının yanı sıra Jerzy Wasowski ve Jeremi Przybora’nın 1958-1966 arasında Polonya televizyonu için hazırladığı Kabaret Starszych Panów’dan seçilmiş şarkılar da bulunuyor. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu katkılarıyla, 4 Ekim Pazar akşamı Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu buluşma; Varşova’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir köprü kurarak dinleyicileri cazın coğrafyalar arası birleştirici gücüne tanıklık etmeye davet ediyor.

        REKLAM

        Sibel Köse: Vokal

        Bogdan Hołownia: Piyano

        İmer Demirer: Trompet

        Wojciech Pulcyn: Kontrbas

        Cem Aksel: Davul

        L’Antidote4 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

        Güzellik dünyayı kurtarabilir mi? İşte Bijan Chemirani, Redi Hasa ve Rami Khalifé’yi L'Antidote olarak bir araya getiren şey tam da bu iddia: Günümüzün zehirlerine karşı müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyan, nadir bir inceliğe sahip enstrümantal bir repertuvar yaratmak. Cazdan Akdeniz müziğine uzanan sularda dolaşmayı seven İranlı perküsyon ustası Bijan Chemirani; ritim bilgisini, güney İtalya’daki geleneksel müziğin yeniden canlanmasına yaptığı katkılarla tanınan Arnavut çellist Redi Hasa ile birleştiriyor. Üçlünün diğer üyesi Lübnanlı piyanist Rami Khalifé ise piyanosunun tuşlarında klasik müzik ile elektronik müzik arasındaki sınırları ustalıkla bulanıklaştırıyor. Bijan Chemirani, üçlünün kimyasını “L'Antidote, bizi yansıtan ve bireyselliklerimizin ötesinde bir araya getiren müziği çalmak için buluşabildiğimiz bir ada.” sözleriyle özetliyor. L’Antidote, 4 Ekim akşamı ARTER’in destekleriyle 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde olacak.

        REKLAM

        Bijan Chemirani: Perküsyon

        Redi Hasa: Çello

        Rami Khalife: Piyano

        ACT Night: Dhafer Youssef “SHIRAZ”7 Ekim 2026 // Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

        Tunus'taki Sufi geleneği içinde aldığı ilk müzik eğitiminden bugüne, zamanının en özgün müzikal figürlerinden birine dönüşen Dhafer Youssef; cazı, küresel müzikleri ve spiritüel arayışları aynı potada eriten üretimiyle türler arasındaki sınırları uzun zamandır aşan bir isim. Arap müzik geleneğini çağdaş yaklaşımlarla buluşturan müziği sayesinde Marcus Miller, Herbie Hancock ve Eivind Aarset gibi uluslararası ölçekte saygın müzisyenlerle birlikte çalıştı. Youssef'in grup lideri olarak ACT etiketiyle yayımladığı ilk albüm olan Shiraz (2025), aşk, minnettarlık, ışık ve gölge etrafında şekillenen içe dönük bir yolculuk sunuyor. Eşi Shiraz Fradi'ye ithaf edilen albüm, çift arasındaki güçlü bağı ve birlikte yürüdükleri yaşamı yansıtıyor. Shiraz'da Youssef, udu bir oda müziği enstrümanı hassasiyetiyle ele alırken; ilahi tınılarını çağrıştıran vokalleri ve zarif falsetto geçişleri, trompet, piyano, bas, davul ile Nguyên Lê'nin gitarı ve ses tasarımlarıyla incelikli bir diyalog kuruyor. Dhafer Youssef, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 7 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

        REKLAM

        Dhafer Youssef: Ud, vokal

        Daniel Garcia: Piyano

        Mario Rom: Trompet

        Swaeli Mbappé: Bas gitar

        Tao Ehrlich: Davullar

        Yazmin Lacey7 Ekim 2026 // Babylon

        Hayatındaki mahrem anları herkesin kendinden bir şey bulabileceği, içten ve duygusal yoğunluğu yüksek şarkılara dönüştüren Yazmin Lacey’nin müzikal serüveni Gilles Peterson'ın Future Bubblers serisine katıldıktan sonra yayımladığı ilk EP’si Black Moon ile 2017’de başladı. Bir dizi kısa format yayının ardından 2023’te Voice Notes ve 2025’te Teal Dreams adlı albümlerle anlık ve filtresiz duyguları müziğine aktarmaya devam etti. Doğu Londra'da geçen çocukluğu ve Karayip köklerinden beslenen müziği, kolayca tek bir türe sığdırılamayacak kadar katmanlı. R&B, caz ve pop ekseninde üretimlerini sürdüren Nottingham çıkışlı müzisyen, kusursuzluğun peşinden gitmek yerine müziğindeki pürüzleri korumayı tercih ediyor. Müzikal kariyeri boyunca Craigie Dodds, J.D. Reid, Melo-Zed ve Dave Okumu gibi isimlerle çalışan Lacey, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, British Council desteğiyle, 7 Ekim’de Babylon’da.

        REKLAM

        Yazmin Lacey: Vokal

        Calum Duncan: Gitar

        Paul Runzo: Bas

        Sarah Tandy: Tuşlular

        Dornik Leigh: Davul

        Tamara Brissett: Geri vokaller

        Rhyanne Woodbine: Geri vokaller

        Arturo Sandoval8 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        Arturo Sandoval, caz tarihini şekillendiren figürlerden biri olarak Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü bir besteci ve icracı. Efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie’nin öğrencisi olan Sandoval, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Irakere grubu ile Küba müziğinin dönüşümünde belirleyici rol oynadı. 10 Grammy ödüllü müzisyen; trompet ve flugelhorn virtüözitesinin yanı sıra besteci ve aranjör kimliğiyle Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya, Celia Cruz’dan Alicia Keys’e uzanan geniş bir yelpazede iş birlikleri gerçekleştirdi. Trompet konçertoları, senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleştirdiği konserler ve sinema projeleri için ürettiği müziklerle disiplinlerarası bir bestecilik pratiği geliştirdi. London Evening Star tarafından “bir kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz” olarak tanımlanan Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

        REKLAM

        Arturo Sandoval: Trompet

        Lisandro Pidre: Piyano

        William Brahm: Gitar

        Daniel Feldman: Davul

        Maximilian Gerl: Bas

        Michael Tucker: Saksafon

        Samuel Torres: Perküsyon

        Keith Fiala: Trompet

        Larry Bustamante: Bariton saksafon

        Sasha Berliner8 Ekim 2026 // Borusan Müzik Evi

        Los Angeles merkezli Sasha Berliner, JazzTimes tarafından “genç bir malet ustası” olarak tanımlanan, ödüllü bir vibrafoncu ve besteci. DownBeat Critics Poll’da “Yükselen Yıldız Vibrafoncu” kategorisinde birinciliğe yerleşen ve NPR Jazz Night in America’nın 2024 Youngbloods seçkisinde yer alan Berliner; yakın dönem projelerinde Christian McBride, Tyshawn Sorey, Marcus Gilmore, The HR Big Band ve Cécile McLorin Salvant gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Aynı zamanda uluslararası turnelerini sürdürdüğü kendi beşlisiyle üretimlerine devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde sahne alacak olan Sasha Berliner, bugüne dek Juicy J, Flea ve The Free Nationals’ın da aralarında olduğu caz sahnesi dışındaki pek çok müzisyen ve grupla da kayıtlar gerçekleştirdi. Solo diskografisinde ise 2019-2025 aralığında yayımlanmış üç stüdyo albümü bulunuyor.

        REKLAM

        Sasha Berliner: Vibrafon

        Rasmus Soerensen: Piyano, klavyeler

        Jamie Peet: Davul

        Kassa Overall9 Ekim 2026 // Babylon

        Kassa Overall; davulcu, MC, vokalist ve prodüktör kimliklerini aynı potada eriten çok yönlü bir müzisyen. Cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirdiği üretimleri ile hem yenilikçi hem de dinleyiciyle doğrudan temas kurabilen özgün bir ses dünyası kuruyor. Bugüne dek eleştirmenlerden övgü toplayan altı mixtape ve albüm yayımlayan Overall, Go Get Ice Cream and Listen to Jazz (2018) ve I Think I’m Good (2020) isimli ilk iki albümünün ardından Warp Records ailesine katıldı. 2025’te yayımlanan son projesi CREAM ise gençliğinin iki tutkusu olan hip-hop ve Elvin Jones geleneğinden beslenen caz davulculuğuna bir saygı duruşu niteliğinde. Pitchfork tarafından 2020’de “modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden biri” olarak tanımlanan Kassa Overall, bugüne dek Vijay Iyer, Geri Allen, Arto Lindsay, Danny Brown ve Jon Batiste gibi isimlerle turne ve kayıtlara imza attı. Seattle doğumlu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim’de Babylon’da.

        REKLAM

        Nicole Zuraitis10 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        Besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Nicole Zuraitis, vokal cazın sınırlarını genişleten yaklaşımıyla türün bugün takip edilmesi gereken en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri. Christian McBride ile birlikte hayat verdiği How Love Begins (2023) albümü ile En İyi Caz Vokal Albümü Grammy’sini kazanan Zuraitis, bu ödüle albümün tamamını kendi yazıp düzenleyerek layık görülen ilk müzisyen oldu. İstanbul konserinde de kendisine eşlik edecek davulcu Dan Pugach ile birlikte imza attığı projeler ve Dolly Parton’ın “Jolene”i için yaptıkları yeni düzenleme “Little Fears”, onu çağdaş caz sahnesinin en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Aktivist yönünü de müziğiyle paralel biçimde sürdüren Zuraitis’in 2025 tarihli konser albümü Live at Vic’s, özellikle düzenlemeleri aracılığıyla etrafındaki müzisyenlerin potansiyelini gözler önünü seren güçlü bir kayıt. New Yorklu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

        REKLAM

        Nicole Zuraitis: Piyano, vokal

        Dan Pugach: Davul

        Idan Morim: Gitar

        Sam Weber: Bas

        Yasmine Hamdan10 Ekim 2026 // Zorlu PSM %100 Stüdyo

        Pan-Arap köklerini, popu, şiirsel sözleri, elektronik müziği, soul’u ve gitar ağırlıklı melodileri zengin bir biçimde harmanlayan özgün bir müzikal geliştiren Yasmine Hamdan; müzik sahnesindeki ilk büyük çıkışını, 1990’ların sonunda Zeid Hamdan ile birlikte kurduğu Beyrut’un öncü indie electro ikilisi Soapkills ile yaptı. 2005’te Paris’e taşındıktan sonra Madonna’nın prodüktörü Mirwais ile Y.A.S. projesinde iş birliği yaptı ve 2009’da zarif olduğu kadar dans pistlerine de hitap eden Arabology albümünü yayımladı. O tarihten bu yana söz yazarı, şarkıcı ve prodüktör olarak uluslararası alanda üretimlerini sürdürdü. Bugüne dek Elia Suleiman ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle de ortaklıklar kuran Hamdan, Lübnan’la olan bağlarını ve ülkenin yaşadıklarını merkezine alan üçüncü stüdyo albümü I Remember I Forget (بنسى وبتذكر)’ü 2025 sonbaharında yayımladı. Yasmine Hamdan, 36. Akbank Caz Festivali ve Zorlu PSM’nin ilk kez gerçekleşecek iş birliğiyle, 10 Ekim akşamı Zorlu PSM 100% Studio'da.

        REKLAM

        Yasmine Hamdan: Vokal

        Cedric Le Roux: Gitar

        Công Minh Phẩm: Klavye

        Raphaël Seguinier: Davul

        Samora Pinderhughes Quintet ft. Elena Pinderhughes10 Ekim 2026 // Babylon

        Besteci, piyanist, vokalist, sinemacı ve multidisipliner bir sanatçı olan Samora Pinderhughes, içtenlik ve özenle kurulmuş, çarpıcı derecede dürüst sözleri üst düzey müzisyenlikle bir araya getirmesiyle tanınıyor. Büyük resme odaklanabilen bir iş birlikçi olarak; Robert Glasper, Karriem Riggins ve Common ile August Greene çatısı altında kurduğu ortaklıkların yanı sıra Burniss Travis, Chief Xian aTunde Adjuah ve kız kardeşi, flütist Elena Pinderhughes gibi isimlerle birlikte çalıştı. Müziğini toplumsal meselelere temas etmek ve dönüşüm mücadelesi amacıyla kullanan Pinderhughes; Afrika diasporasında sözü, sesi ve imgeyi bu amaçlarla işleyen Siyah sürrealizm geleneği içinde üretiyor. Aktivist ve düşünür duruşunun yanı sıra üründen çok süreci önceleyen bir yaklaşımın savunucusu olan müzisyen; Elliott Skinner, Joshua Crumbly ve Jonathan Pinson’ın da yer aldığı beşlisi ve kardeşi Elena Pinderhughes eşliğinde 10 Ekim’de Babylon’da gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

        REKLAM

        Samora Pinderhughes: Piyano, vokal

        Elena Pinderhughes: Flüt

        Elliott Skinner: Gitar, vokal

        Joshua Crumbly: Bas

        Jonathan Pinson: Davul

        Kinkajous (Live AV)11 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

        Londra merkezli topluluk Kinkajous, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınıyor. Davulcu / prodüktör Benoît Parmentier ve saksafoncu Adrien Cau liderliğindeki grup, yıllar içinde kendine özgü ses dünyasını giderek rafine ederek samimiyet ile maksimalizmi eşit ölçüde araştıran, büyük sahneler için tasarlanmış etkileyici bir müzikal dil geliştirdi. Sürekli dönüşüm hâlindeki Kinkajous, bugün Londra merkezli multimedya sanatçısı Ke Peng (PK) ile birlikte geliştirdikleri sürükleyici bir ses ve ışık temelli AV performans deneyimi vadediyor. Bu ortaklık, geçtiğimiz kasım ayında EFG London Jazz Festival kapsamında Southbank Centre’da kapalı gişe bir prömiyer gerçekleştirdi. Kinkajous, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de ARTER sahnesinde olacak.

        REKLAM

        Benoît Parmentier: Davul

        Adrien Cau: Saksafon

        Jack Doherty: Klavye, synth

        Andres Castellanos: Bas

        Ke Peng: Görseller

        Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui11 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        Savina Yannatou, ECM etiketiyle yayımlanan beşinci albümü Watersong’da 32 yıldır birlikte üretmeye devam ettiği Primavera en Salonico ve Tunuslu vokalist Lamia Bedioui eşliğinde su temasını şarkılar aracılığıyla keşfeden bir müzikal yolculuğa çıkıyor. Farklı dillerde seslendirilen şarkılar; suya dair yaşam ve ölüm, arzu ve arınma, bereket ve büyü etrafında şekillenen gelenek ve mitlere temas ediyor. Arapça ve Bedevi lehçeleri, Akdeniz coğrafyasının farklı dilleriyle buluşurken, farklı tarihsel dönemlere ait şarkılar da iç içe geçerken Primavera en Salonico, geleneksel müziği oyuncu düzenlemeler ve özgür doğaçlamayla buluşturarak kendine özgü ses dünyasını yaratıyor. Farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui, 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

        REKLAM

        Savina Yannatou: Vokal

        Lamia Bedioui: Vokal

        Primavera en Salonico:

        Kostas Vomvolos: Kanun, akordeon

        Harris Lambrakis: Ney

        Kyriakos Gouventas: Keman

        Michalis Siganidis: Kontrbas

        Dine Doneff: Perküsyon

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fethiyede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Muğlanın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. (AA)

        #akbank caz festivali
        #bkm
        #Akbank Sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu