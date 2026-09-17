Akbank Sanat 'Garip Şeyler Oluyor' sergisi ile Contemporary Istanbul'da

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini kuruluşundan bu yana aralıksız destekleyen Akbank Sanat, Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonunda, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan “Garip Şeyler Oluyor” başlıklı sergiyi sunuyor. 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenen sergi; küresel dönüşümün, hızla gelişen teknolojilerin ve değişen gündelik ritimlerin bilincimizde yarattığı sarsıntıları merkezine alıyor. “Garip Şeyler Oluyor”, sanatseverleri tekinsizlik ve haz arasındaki o ince çizgiyi keşfetmeye çağırıyor.

Ortada Ciddi Bir “Yerinden Olma” Sorunu Var

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Dünyada ve hayatın her alanında alışık olduğumuz, bildiğimiz ve tanıdık bulduğumuz ne varsa, çağın getirdiği radikal dönüşümlerle yerinden ediliyor. “Garip Şeyler Oluyor” sergisi, tam da bu “deplasman” (yerinden edilme) hissinin normatif belleğimizi ve bilinç yapılarımızı nasıl altüst ettiğine odaklanıyor. Sanatçılar Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu, kendilerine has görsel dilleriyle bu yerinden edilme ve yabancılaşma hikayelerini görünür kılıyor. Tüm nesnelerin çok tanıdık geldiği ancak bir bütün olarak tamamen yabancılaştığımız varoluşsal bir kriz, sergideki yapıtların çıkış noktasını oluşturuyor.

Gülin Hayat Topdemir

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Birbirini Üreten Yapıtlar ve Yeni Bir Bakış

“Garip Şeyler Oluyor”, izleyiciyi sadece pasif bir gözlemci olmaya değil, çağımızın tekinsizliğine ve yaşanan garip olaylara doğrudan bakmaya davet ediyor. Sergi, kavramsal bütünlüğüyle izleyicide derin düşünsel dalgalanmalar yaratmayı hedeflerken, çağdaş sanatın provokatif ve iyileştirici gücünü bir kez daha Tersane İstanbul çatısı altında bir araya getiriyor.

‘Çağdaş Sanatın En Önemli Partnerlerinden Biri Olmaya Devam Ediyoruz’

Akbank’ın 50 yılı aşkın süredir sanatın farklı disiplinlerini destekleyerek genç sanatçılara katkı sunduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, şunları söyledi: “Sanatın toplumları düşündüren, dönüştüren ve yeni pencereler açan gücüne inanıyor, Akbank Sanat ile Türkiye'de çağdaş sanatın en önemli partnerlerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtan ve çağdaş sanatın dünyadaki en seçkin örneklerini Türk sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul’a kurulduğu ilk günden bu yana destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, değerli sanatçılarımız Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu'nun özgün pratikleriyle hayat bulan “Garip Şeyler Oluyor” adlı sergimizle, izleyicileri alıştığımız dünyanın ötesine bakmaya ve yeni gerçeklikleri keşfetmeye davet ediyoruz."

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Sanatçı Biyografileri

Esra Özdoğan

Esra Özdoğan (İstanbul, 1972), Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Ardından Sorbonne Nouvelle LGC, Edebiyat Eleştirisi eğitimi alarak “XX. Yüzyıl Fransız Yazını’nda Mitosların Yeniden Yazımı” başlıklı tezini tamamladı. 1994-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Avrupa Kültür Tarihi, Genel Dilbilim, Fransız Sanat Tarihi ve Edebiyat Eleştirisi üzerine dersler verdi. 2001-2003 yıllarında Yapı Kredi Yayınları’nda Sanat Dünyamız ve Kitap-lık dergilerinin yayın kurulunda yer aldı ve yabancı yayınlar editörlüğünü üstlendi. 2005-2007 yılları arasında Can Yayınları’nda yayın yönetmen yardımcısı ve editör olarak çalıştı. 2001’den itibaren Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Koç Kitaplığı gibi kurumların kataloglarında edebiyat ve sanat üzerine makaleleri yayınlandı. Fransızcadan, aralarında sanat kitapları ve sergi kataloglarının da bulunduğu elliye yakın kitabı Türkçeye kazandırdı. 2016-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve “Fotoğrafta Zaman ve Anlatı: Paul Ricœur’ün Üçlü Mimesis’i Odağında Jeff Wall ve Nan Goldin Örnekleri” başlıklı tezini yazdı. Özdoğan, serbest yazarlık ve fotoğrafçılık alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

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Sanatçı, fotoğraf üretimlerini belli edebi temaların ve mitosların görsel alana aktarımı biçiminde tasarlayarak, fotoğrafın iki boyutlu, yassı ve maddesel yüzeyini gerçeğin geçmişte kalmış birebir izi olmaktan çok, çoğul okumalara açık bir hikâyenin, bir olay örgüsünün kurgusal biçimi olarak işliyor. Kimi zaman sanat tarihine referanslar içeren çalışmaları, “edebi bir zamansallık” fikri üzerine kuruluyor. Fotoğrafta gerçeklik sorgusu üzerinden yol aldığı işlerinde, dış gerçeklikten ziyade sahne ve soyut kavramlardan, simgesel jestlerden ve edebiyattan beslenen görsel-dramatik bir yapı kurmayı amaçlıyor.

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Gülin Hayat Topdemir

Gülin Hayat Topdemir (İstanbul, 1976), Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Sanatçı, 1998 yılında Salzburg Mozerteum Akademisi’nde çalıştı. Eserleri 2011 ve 2012 yılında Christie’s Dubai’de sergilendi; 2013 yılında Toronto OCAD Üniversitesinde Summart Painting Campus’e davet edildi. Sanatçının “Play Time” adlı eseri, 2016 yılında ABD’de yayımlanan “Bennington Review” dergisinin kapağında; “5 O’Clock Tea” adlı eseri ise 2017’de Anna Journey’nin “The Atheist Wore Goat Silk” (ABD) isimli kitabının kapak görseli olarak yer aldı. 2019 yılında Birleşmiş Milletler IOM davetlisi olarak Tunus’taki misafir sanatçı programına katıldı, burada ürettiği çalışması Palace El Abdelliya’da sergilendi. Sanatçı, 2020 yılında Shulamit Bruckstein'ın küratörlüğünde Alman Konsolosluğu'nda gerçekleşen "5 o'clock Tea", 2021 yılında MOCAK (Museum of Contemporary Art in Krakow) karma sergilerinde yer aldı. 2024 yılında "Art About Women"Consulate General of Germany'ye sanatçı beş öğrencisiyle katılım sağladı.

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Nazif Topçuoğlu

Nazif Topçuoğlu (Ankara, 1953), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans eğitimini 1981 yılında Chicago Institute of Design’da tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra serbest fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. 1998-99 yılları arasında Pamukbank Fotoğraf Galerisi’nde danışmanlık yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde dersler verdi. Geniş Açı, Sanat Dünyamız gibi çeşitli yayınlara fotoğrafçılık tarihi ve eleştirisi üzerine yazılar yazdı. Kişisel ve grup sergilerinin arasında Leica Gallery (İstanbul, 2017), Galeri Nev İstanbul (İstanbul, 2013, 2010, 2006, 2001, 1990), Saatchi Gallery (Londra, 2011), Flatland Gallery (Amsterdam, 2009), Apollonia – Echanges Artistiques Européens (Strazburg, 2009) ve 50. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu (Venedik, 2003) bulunuyor.

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Fotoğrafları aynı zamanda Boghossian Foundation (Belçika), Salsali Private Museum (Dubai), JPMorgan Chase (ABD), Fotocollectie Hoboken Erasmus University (Rotterdam), Reflex Miniature Museum of Contemporary Art (Amsterdam) gibi çeşitli uluslararası koleksiyonlarda yer alıyor.

Nazif Topçuoğlu’nun işlerinin temelinde zaman, hafıza ve kayıp kavramlarıyla sürekli bir meşguliyet hali yatar. Sanatçı, insanların ve şeylerin geçiciliği ile ilgilenir; idealize edilmiş bir geçmişin belirsiz ve kusurlu imgelerini yeniden inşa etmeye çalışır. Böyle bir girişim, kaçınılmaz olarak “geçmişi yakalama” becerisini gerektirir; bu sebeple Topçuoğlu, sıklıkla hem sanat tarihindeki klasik resimlere ve fotoğraflara hem de Proust ve Thomas Mann gibi yazarlara referans verir. Topçuoğlu’nun, üretim sürecinde görsel olarak “çekici” hale gelen imajlarla bir meselesi vardır.