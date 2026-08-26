Altın Portakal’da kısa film ve belgesel jürileri açıklandı

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film Yarışmaları'nın jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde Sabire Soytok, Selçuk Metin ve Aslı Akdağ yer alırken, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak oldu.

Her iki yarışma için başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film ödülü 300 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise En İyi Kısa Film ödülü 250 bin TL olarak belirlendi. Yarışmaların ödülleri, 31 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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SİNEMA DÜNYASININ DEĞERLİ İSİMLERİ JÜRİ KOLTUĞUNDA

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi, bugüne dek altı uzun metraj ve pek çok kısa filme imza atmış olan yönetmen, senarist, yazar, yapımcı ve kültür tarihçisi Hakkı Kurtuluş 1980'de, İstanbul'da doğdu. Galatasaray, Lyon, Tübingen, Paris, Berlin ve Weimar Üniversitelerinde sinema, iletişim ve Alman etütleri okudu, bilimsel araştırmalar yaptı. Aynı zamanda iki kitabın yazarı olan Kurtuluş, Paris 8 Üniversitesi EPHE-Sorbonne'dan aldığı doktorası sonrası Berlin'deki çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği de yapmaktadır.

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Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi Melike Kasaplar, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema - TV Bölümü'nden mezun oldu. Kurguculuk kariyerine 2018 yılında adım atan Kasaplar; kariyeri boyunca uzun ve kısa metraj kurmaca filmlerin yanı sıra belgesel, deneysel sinema, müzik videosu alanında farklı anlatı dillerine sahip projelerin kurgusunu üstlendi. Kurgucusu olduğu yapımlar, dünya prömiyerlerini prestijli ulusal ve uluslararası film festivallerinde gerçekleştirirken, pek çok ödüle de layık görüldü. 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde (2024) Fidan filmindeki çalışmasıyla En İyi Kurgu Ödülü'nü kazanan ve Kurgucular Dayanışması (KUDA) üyesi olan Kasaplar, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

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Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi Belkıs Bayrak ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yazıp yönettiği Apartman (2018) ve Cemile (2021) isimli kısa filmleri uluslararası alanda gösterildi ve çeşitli ödüller kazandı. İlk uzun metrajlı filmi Gülizar (2024), dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini San Sebastián Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptı. Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi ortak yapım olan film; Tallinn Black Nights, IFFI Goa, Göteborg, Cleveland, Jeonju ve Arras 50'den fazla uluslararası festivale seçildi. Gülizar, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden kazandığı Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Cahide Sonku Ödülü dâhil olmak üzere 20'yi aşkın ödüle layık görüldü. Kurucusu olduğu Saba Film çatısı altında üretimlerine devam eden, Torino Film Lab mezunu ve European Women's Audiovisual Network (EWA) üyesi olan Bayrak; şu anda ikinci uzun metraj projesi üzerinde çalışmaktadır.

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BELGESEL FİLMLERİN GÜÇLÜ İSİMLERİ ALTIN PORTAKAL’DA

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabire Soytok, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema/TV Bölümünde kurucu öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine geçti. Yönetmenliğini üstlendiği Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya (2014) ve Tariş 100 Yıllık Mücadele (2016) belgesellerinin yanı sıra, Ateşe Yürüyenler (2014) belgeselinin metin yazarlığını yaptı. Çeşitli uluslararası film festivallerinde koordinatörlük ve jüri üyeliği görevleri üstlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mahallemizde Film Çekiyoruz projesinin film tasarım koordinatörlüğünü yürüten Soytok, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

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Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin, 1976'da Lüleburgaz'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Metin, 1998-2019 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda (İKSV) çalıştı ve vakıf bünyesindeki tüm İstanbul Festivallerinin tanıtım filmlerini hazırlayıp törenlerin sahne yönetmenliğini üstlendi. 2019 yılında Porte Film'i kurarak belgesel yapımcılığı ve yönetmenliğine odaklandı. Metin; Ve Perde! Haldun Taner (2015), La Diva Turca Leyla Gencer (2018), İyi Ki Yapmışım - Metin Akpınar (2020), YAPARSIN ŞEKERİM - Haldun Dormen (2022) ve CANİKO - Yıldız Kenter (2023) isimli pek çok önemli biyografik belgesele imza attı. Metin'in yönettiği GENCO - Genco Erkal (2021) belgeseli ise 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin özel gösterim seçkisinde izleyicilerle buluştu. Başarılı yönetmen, 2026 yılında ise Emel Sayın, Gürer Aykal, Umudun Yüzleri ve Barış İçin Müzik belgesellerinin yapım çalışmalarını sürdürmektedir.

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Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi Aslı Akdağ ise yönetmen, yapımcı ve fikri mülkiyet hukuku uzmanıdır. Hukuk eğitiminin ardından Film ve Drama Yapımcılığı alanında yüksek lisans yapan Akdağ, yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel Genç Pehlivanlar (2016) ile 66. Berlin Uluslararası Film Festivali Generation Kplus bölümünde Jüri Özel Mansiyon Ödülü kazandı. İlk uzun metraj belgeseli Bekleyiş (2021) ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Ankara Film Festivali ve Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde En İyi Belgesel ödüllerini kazandı. Kurmaca filmi Güve ile Antalya Film Forum'da En İyi Proje Ödülü'ne layık görülen Akdağ, ilk uzun metraj kurmaca filmi olarak çekimlerini gerçekleştirmek üzere yazdığı Sisler Krallığı'nı geliştirmekte; kadınların ve çocukların yaşamlarına odaklanan, aidiyet, kimlik ve toplumsal dönüşüm temalarını araştıran belgesel ve kurmaca projeler üretmeye devam etmektedir.

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Geçtiğimiz yıl Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Ödülü'nü Deniz Koloş'un yönettiği Ölüm Bizi Ayırana Dek alırken, Kısa Film Jüri Özel Ödülü'ne ise Sandra Peso'nun yönettiği Bimba layık görülmüştü.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Tayfun Belet'in yönettiği Roman Gibi kazanırken, Belgesel Jüri Özel Ödülü ise Rıza Oylum'un yönettiği Yerli Yurtsuz'a gitmişti.