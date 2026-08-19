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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye'nin önemli sanat koleksiyonları Akaretler’de buluşuyor

        Türkiye'nin önemli sanat koleksiyonları Akaretler’de buluşuyor

        Artweeks Istanbul, "Collectors" edisyonuyla Türkiye'nin en değerli sanat koleksiyonlarını 16 Eylül – 08 Kasım 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler'in tarihi dokusunda bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Artweeks Istanbul "Collectors" edisyonu Eylül'de Akaretler'de

        Bilgili Sanat’ın “sanatı yaşamın merkezine alma” vizyonuyla hayata geçen Artweeks Istanbul "Collectors" edisyonu, Türkiye'nin en önemli koleksiyon seçkilerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Banu & Hakan Çarmıklı'nın seçkisiyle birlikte, Hakan Çarmıklı'nın davetiyle projeye katılan Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci'nin yıllar içinde şekillenen değerli koleksiyonları, 16 Eylül- 08 Kasım 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler'de sanat izleyicisiyle ücretsiz olarak bir araya gelecek.

        Tarihi Dokuda Kamusal Bir Sanat Deneyimi

        Sanatı şehrin dinamikleriyle bütünleştirerek erişilebilir kılmayı hedefleyen Bilgili Sanat, imzasını taşıyan Artweeks Istanbul projesiyle koleksiyonların zengin anlatılarını sanatseverlerle paylaşıyor. Bu vizyoner yaklaşım, en değerli koleksiyonları geniş kitlelerle buluşturarak sanatın dolaşımına güçlü bir katkı sunuyor.

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        Koleksiyonlar Üzerinden Kültürel Hafızaya Yolculuk

        Koleksiyon oluşturmak yalnızca eser edinmenin ötesinde; dönemlerin ruhunu kayıt altına almak, sanatçıların üretimlerine uzun soluklu eşlik etmek ve kültürel mirasın oluşumuna katkı sunmak anlamını taşıyor. Ortak noktaları olmakla beraber farklı konsantrasyonları olan üç ayrı koleksiyoner vizyonuna yer veren sergiler; modern ve çağdaş sanatın Türkiye ve uluslararası alandan isimlerine ev sahipliği yaparken, farklı kuşaklardan sanatçıların üretimlerini bir araya getiriyor. Bu derinlikli yaklaşımdan hareketle kurgulanan sergide ziyaretçiler, yan yana gelen eserlerin ötesinde; koleksiyonerlerin sanatla kurduğu özgün ilişkiyi, entelektüel arayışlarını ve yıllar içinde şekillenen kültürel hafızalarını yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Her bir seçki, sahibinin kavramsal derinliğini yansıtan yaşayan birer anlatı olarak Akaretler'in tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşacak.

        Sanat Ekosisteminde Yeni Bir Etkileşim Alanı

        Kuruluşundan bu yana Türkiye'de çağdaş sanatın erişilebilirliğini artırmayı, galeriler, sanatçılar ve koleksiyonerler arasında sürdürülebilir bir etkileşim alanı oluşturmayı hedefleyen Artweeks Istanbul, Collectors edisyonuyla koleksiyonerlik pratiğini merkeze alıyor. Bugüne kadar bağımsız sanatçıları ve küratöryel projeleri destekleyen etkinlik, bu edisyonla koleksiyonerlerin sanat ekosistemindeki üretici ve dönüştürücü rolünü daha görünür hale getiriyor.

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        #Artweeks Istanbul
        #Bilgili Sanat
        #Akaretler Sıraevler
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