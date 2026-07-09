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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Barabar 'HepBarabar'la ENKA Açıkhava sahnesinde

        Barabar 'HepBarabar'la ENKA Açıkhava sahnesinde

        Barabar topluluğun yeni projesi "HepBarabar", 17 Temmuz Cuma akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Barabar 'HepBarabar'la ENKA Açıkhava sahnesinde

        ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 17 Temmuz Cuma akşamı Barabar’ı ağırlıyor. Topluluğun yeni projesi “HepBarabar” ile sahne aldığı gece; müziğin, hikâyenin ve dostluğun bir araya geldiği, paylaşımın, birlikte kutlamanın ve “biz” olmanın anlam kazandığı özel bir buluşmaya dönüşüyor. Onur Aydemir (klarnet), Cihan Tanrıverdi (elektro gitar), Fırat İkisivri (akustik gitar), Serkan Keskin (bas gitar), Özgür Taş (davul), Serkan Polat (perküsyon) ve Sibel Altan’dan (perküsyon) oluşan Barabar, geleneksel ezgileri modern düzenlemelerle harmanladığı repertuvarını ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Grup, bu kez sahnesini Aslı İnandık, Canan Ergüder, Celil Nalçakan, Özgür Çevik, Selen Öztürk ve Umut Kurt gibi tiyatro ve sinema dünyasının güçlü isimleriyle paylaşıyor.

        Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #ENKA Açıkhava Tiyatrosu
        #Barabar
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