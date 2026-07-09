Barabar 'HepBarabar'la ENKA Açıkhava sahnesinde

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 17 Temmuz Cuma akşamı Barabar’ı ağırlıyor. Topluluğun yeni projesi “HepBarabar” ile sahne aldığı gece; müziğin, hikâyenin ve dostluğun bir araya geldiği, paylaşımın, birlikte kutlamanın ve “biz” olmanın anlam kazandığı özel bir buluşmaya dönüşüyor. Onur Aydemir (klarnet), Cihan Tanrıverdi (elektro gitar), Fırat İkisivri (akustik gitar), Serkan Keskin (bas gitar), Özgür Taş (davul), Serkan Polat (perküsyon) ve Sibel Altan’dan (perküsyon) oluşan Barabar, geleneksel ezgileri modern düzenlemelerle harmanladığı repertuvarını ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Grup, bu kez sahnesini Aslı İnandık, Canan Ergüder, Celil Nalçakan, Özgür Çevik, Selen Öztürk ve Umut Kurt gibi tiyatro ve sinema dünyasının güçlü isimleriyle paylaşıyor.

Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.