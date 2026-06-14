Berlin AiR'e seçilen sinemacılar belli oldu

Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) tarafından desteklenen ve Türkiye’den başvuruları İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar platformu aracılığıyla gerçekleştirilen BERLIN Artist-in-Residency (Berlin AiR) programının bu yılki katılımcıları seçildi. Yeni projelerini Berlin’de geliştirecek sinemacılar Cansu Baydar ve Melik Kuru oldu.

Berlin’e gitmeye hak kazananlar, program kapsamında Berlin-Brandenburg film endüstrisinden profesyonellerle bir araya gelme ve küresel ölçekte ağ kurma imkânı bulacak.

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Sinemacılara özel mentorluk ve sektörel destek

Programa seçilen sinemacıların kişisel ve projeye özel ihtiyaçlarına (senaryo danışmanlığı, sektörel bağlantılar vb.) cevap verecek şekilde özel tasarlanan çalışma süreçleri Berlin AiR kapsamındaki Nipkow Programm tarafından organize edilecek ve yönlendirilecek. Seçilen isimler, Medienboard’un finansal desteğiyle 3 ay boyunca yeni projelerine odaklanacaklar.

Köprüde Buluşmalar ve Medienboard i̇şbirliğinin güçlü geçmişi

Köprüde Buluşmalar ve Medienboard ortaklığı, bugüne kadar Türkiye’den pek çok başarılı sinemacının uluslararası alanda görünürlük kazanmasına öncülük etti. Programın geçmiş dönem katılımcıları arasında sinemamızın tanınan isimleri yer alıyor: Seyfettin Tokmak, Emine Yıldırım, Elif Refiğ, Eylem Kaftan, Mustafa Nuri, Onur Sefer, Fikret Reyhan, Çiğdem Vitrinel, Zeynep Güzel, Selcen Ergun, Berke Baş, Gürcan Keltek, Burak Çevik, Zeynep Dadak ve Ceylan Özgün Özçelik.

Bu yıl programa seçilen Cansu Baydar ve Melik Kuru da bu köklü geleneğin bir parçası olarak Berlin’de projelerini geliştirecek ve uluslararası sinema profesyonelleriyle yeni köprüler kuracak.