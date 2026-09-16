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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Bettina Pousttchi İstanbul Modern'e geliyor

        Bettina Pousttchi İstanbul Modern'e geliyor

        İstanbul Modern, onuncu koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında" kapsamında Alman sanatçı Bettina Pousttchi'yi ağırlayacak. Pousttchi, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek söyleşide sanat pratiğini, kamusal alana yaklaşımını ve gündelik kent nesnelerini dönüştürme biçimini anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Bettina Pousttchi İstanbul Modern'e geliyor

        İstanbul Modern, onuncu koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” kapsamında Alman sanatçı Bettina Pousttchi’yi ağırlayacak. Pousttchi, 22 Eylül’de gerçekleştirilecek söyleşide sanat pratiğini, kamusal alana yaklaşımını ve gündelik kent nesnelerini dönüştürme biçimini anlatacak.

        İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra’nın moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşide, sanatçının müzenin giriş cephesinde yer alan “Dikey Otoyollar V02” adlı yapıtı üzerinden kent, kamusal alan ve gündelik yaşam ilişkisi ele alınacak.

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        Pousttchi, otoyol güvenlik bariyerleri, barikatlar, sokak direkleri ve kaldırım dubaları gibi kent mobilyalarını çalışmalarının merkezine alıyor. Bükme ve presleme gibi tekniklerle bu nesneleri alışıldık işlevlerinden koparan sanatçı, onları yeni biçimlere dönüştürerek hız, hareket ve kamusal alan ile özel alan arasındaki sınırlar üzerine düşündürüyor.

        Bariyerlerden anıtsal heykele

        Pousttchi’nin “Dikey Otoyollar V02” adlı yapıtı, 2019 yılında Berlinische Galerie’de başlayan aynı adlı seriden adını alıyor. Yapıt, 2024 yılında Giovanni Carmine küratörlüğünde düzenlenen Art Basel’in “Unlimited” platformu için özel olarak üretildi ve anıtsal yerleştirmeler, büyük ölçekli heykeller ve video-fotoğraf çalışmalarının yer aldığı sergide izleyiciyle buluştu. Sanatçı, otoyol güvenlik bariyerlerini tek tek büküp şekillendirerek kırmızı renkte, hareket duygusu yaratan anıtsal bir form oluşturuyor.

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        Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Dikey Otoyollar: Bettina Pousttchi ile Söyleşi”, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 13.00’te İstanbul Modern’de düzenlenecek. Etkinliğin dili İngilizce olacak.

        Bettina Pousttchi kimdir?

        Almanya’da doğan İran asıllı Bettina Pousttchi, Paris ve Köln’de güzel sanatlar, felsefe, sanat tarihi ve film teorisi eğitimi aldı. 1995-1999 yılları arasında Kunstakademie Düsseldorf’ta Rosemarie Trockel ve Gerhard Merz ile çalışan sanatçı, 2000 yılında Whitney Amerikan Sanatı Müzesi’nin Whitney Bağımsız Araştırma Programı’nı tamamladı. Berlin’de yaşayan Pousttchi, özellikle büyük ölçekli heykelleri ve mekâna özgü anıtsal yerleştirmeleriyle tanınıyor. Sanatçı, çalışmalarında mimari, sosyal ve kültürel bağlamların yanı sıra kent yaşamının gündelik nesnelerine odaklanıyor. Pousttchi’nin “Dikey Otoyollar” serisinden “Vertical Highways V03” adlı yeni çalışması da 18 Mart-17 Nisan 2026 tarihleri arasında New York’taki Rockefeller Center’da sergilendi.

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        #İstanbul Modern
        #Bettina Pousttchi
        #Çelenk Bafra
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