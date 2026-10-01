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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Bilge Ulusman, kadın yazını üzerine çalışmasıyla ödüle layık görüldü

        Bilge Ulusman, kadın yazını üzerine çalışmasıyla ödüle layık görüldü

        Sanat Kritik tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü, Bilge Ulusman'ın 2025'te Metis Kitap tarafından yayımlanan "Edebi Babanın Reddi" adlı çalışmasına verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Doğan Hızlan Ödülü Bilge Ulusman'ın

        Sanat Kritik tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Bilge Ulusman’ın “Edebi Babanın Reddi – Kadın Yazınında Kurucu Söylem, Türsel İşlev ve Anlatısal Arayışlar (1895-1950)” adlı çalışmasına verildi.

        2025 yılında Metis Kitap tarafından yayımlanan eser, kadın yazarların edebiyat tarihindeki konumunu farklı bir perspektiften ele alıyor.

        KADIN YAZARLARIN YARATICI ETKİSİNE ODAKLANIYOR

        Bilge Ulusman’ın çalışması, kadın yazarları yalnızca “erken dönem temsilcileri” veya “yardımcı figürler” olarak değerlendiren geleneksel yaklaşımın ötesine geçmesiyle öne çıktı.

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        Eserde modernleşme, kamusallık, beden, eğitim, aile, şehirleşme ve bireyselleşme gibi meselelerin edebî kuruluşunda kadın yazarların yaratıcı etkisi ele alınıyor.

        Çalışma, bu yaklaşımı ve kapsamlı incelemesi nedeniyle jüri tarafından oy birliğiyle Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’ne layık görüldü.

        ÖDÜL TÖRENİ PERA MÜZESİ’NDE DÜZENLENDİ

        Ödül töreni, Pera Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törenin ardından Bilge Ulusman ile Olcay Akyıldız’ın katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

        Söyleşide Ulusman’ın ödüle layık görülen çalışması ve kadın yazınının edebiyat tarihindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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