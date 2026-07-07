Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Binnur Akay'dan 'Geçmişe Açılan Kapılar'

        Binnur Akay'dan 'Geçmişe Açılan Kapılar'

        Ege ve Akdeniz coğrafyasının tarihi kapılarından ilham alan 'Geçmişe Açılan Kapılar' sergisi, Binnur Akay'ın objektifinden geçmişin izlerini, göçün hafızasını ve kültürler arasında kurulan ortak bağı sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Binnur Akay'dan 'Geçmişe Açılan Kapılar'

        Ege’nin sardunyalarla çevrili taş evlerinde, Akdeniz’in tuz kokulu sokaklarında kapılar çoğu kez yalnızca bir eve değil; geçmişe, anılara ve saklı hikâyelere de açılıyor.

        Bölgeye has kültürün izini taşıyan tokmakları, renkleri ve detaylarıyla her biri sessiz bir hafızaya dönüşen bu kapılar, Med Partners Reklam Ajans Başkanı Binnur Akay’ın objektifinden “Geçmişe Açılan Kapılar” sergisinde hayat buldu.

        Binnur Akay’ın yıllardır tutkuyla sürdürdüğü “kapılar” temalı fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren sergi, Ayvalık Çamlık Tenis Kulübü’nde gerçekleşti. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, her fotoğraf karesinde geçmişin izlerini, kültürlerin ortak belleğini ve kapıların ardında saklı kalan hikâyeleri keşfetme fırsatı buldu.

        REKLAM

        HER KAPI, GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN HAFIZANIN TAŞIYICISI

        Türkiye’den ve Ege’nin karşı kıyısından; Midilli, Girit, Sakız Adası, Atina ve Selanik’ten izler taşıyan seçki, Ayvalık’ın göçmen ruhuyla bir araya gelerek aidiyet, kökler ve kuşaklar boyunca taşınan anılar arasında görsel bir köprü kurdu. Bu anlatı, Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerine uzanarak İtalya’da Toskana ve Roma’dan, İspanya’da Endülüs ve Katalonya’ya, Fransa’da Provence ve Côte d’Azur’a kadar geniş bir coğrafyanın izlerini sanatseverlerle buluşturdu.

        Serginin ilham kaynağını paylaşan Akay, çalışmalarını şu sözlerle anlattı: “Her kapının ardında bir yaşam, bir sır, bir başlangıç ya da bir veda olduğuna inanıyorum. Açılan ve kapanan kapılar; geçmiş ile gelecek arasında görünmez bir bağ kuruyor. Ben de bu sessiz tanıkları fotoğraflarım aracılığıyla zamana karşı korumak ve hikâyelerini görünür kılmak istedim.”

        DÖNÜŞÜM ÜZERİNE DÜŞÜNSEL YOLCULUK

        Sergi; eski şehirlerin sokaklarında rastlanan tarihi kapılardan, yıllara meydan okuyan tokmaklara, farklı kültürlerin izlerini taşıyan mimari detaylardan insan hafızasında yer eden sembollere kadar uzanan geniş bir görsel seçki sundu.

        Midilli'den Selanik'e, Sakız Adası'ndan Ayvalık sokaklarına, İtalya'dan İspanya ve Fransa'ya uzanan bu görsel yolculuk; Ege ve Akdeniz coğrafyasının ortak belleğini, göçle taşınan kültürleri ve kuşaklar arasında aktarılan hikâyeleri aynı karede bir araya getirdi.

        Sergi, ziyaretçilerini yalnızca estetik bir yolculuğa değil; aynı zamanda geçmiş, aidiyet, hafıza ve dönüşüm üzerine düşünsel bir keşfe de çıkardı. Sanatçının uzun yıllara yayılan arşivinden oluşan bu özel seçki, geçmişin izlerini bugünün bakışıyla yorumlarken her fotoğrafıyla ziyaretçilerin kendi hikâyelerine açılan kapıları araladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı

        ŞİŞLİ'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak