Binnur Akay'dan 'Geçmişe Açılan Kapılar'

Ege’nin sardunyalarla çevrili taş evlerinde, Akdeniz’in tuz kokulu sokaklarında kapılar çoğu kez yalnızca bir eve değil; geçmişe, anılara ve saklı hikâyelere de açılıyor.

Bölgeye has kültürün izini taşıyan tokmakları, renkleri ve detaylarıyla her biri sessiz bir hafızaya dönüşen bu kapılar, Med Partners Reklam Ajans Başkanı Binnur Akay’ın objektifinden “Geçmişe Açılan Kapılar” sergisinde hayat buldu.

Binnur Akay’ın yıllardır tutkuyla sürdürdüğü “kapılar” temalı fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren sergi, Ayvalık Çamlık Tenis Kulübü’nde gerçekleşti. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, her fotoğraf karesinde geçmişin izlerini, kültürlerin ortak belleğini ve kapıların ardında saklı kalan hikâyeleri keşfetme fırsatı buldu.

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HER KAPI, GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN HAFIZANIN TAŞIYICISI

Türkiye’den ve Ege’nin karşı kıyısından; Midilli, Girit, Sakız Adası, Atina ve Selanik’ten izler taşıyan seçki, Ayvalık’ın göçmen ruhuyla bir araya gelerek aidiyet, kökler ve kuşaklar boyunca taşınan anılar arasında görsel bir köprü kurdu. Bu anlatı, Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerine uzanarak İtalya’da Toskana ve Roma’dan, İspanya’da Endülüs ve Katalonya’ya, Fransa’da Provence ve Côte d’Azur’a kadar geniş bir coğrafyanın izlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Serginin ilham kaynağını paylaşan Akay, çalışmalarını şu sözlerle anlattı: “Her kapının ardında bir yaşam, bir sır, bir başlangıç ya da bir veda olduğuna inanıyorum. Açılan ve kapanan kapılar; geçmiş ile gelecek arasında görünmez bir bağ kuruyor. Ben de bu sessiz tanıkları fotoğraflarım aracılığıyla zamana karşı korumak ve hikâyelerini görünür kılmak istedim.”

DÖNÜŞÜM ÜZERİNE DÜŞÜNSEL YOLCULUK

Sergi; eski şehirlerin sokaklarında rastlanan tarihi kapılardan, yıllara meydan okuyan tokmaklara, farklı kültürlerin izlerini taşıyan mimari detaylardan insan hafızasında yer eden sembollere kadar uzanan geniş bir görsel seçki sundu.

Midilli'den Selanik'e, Sakız Adası'ndan Ayvalık sokaklarına, İtalya'dan İspanya ve Fransa'ya uzanan bu görsel yolculuk; Ege ve Akdeniz coğrafyasının ortak belleğini, göçle taşınan kültürleri ve kuşaklar arasında aktarılan hikâyeleri aynı karede bir araya getirdi.

Sergi, ziyaretçilerini yalnızca estetik bir yolculuğa değil; aynı zamanda geçmiş, aidiyet, hafıza ve dönüşüm üzerine düşünsel bir keşfe de çıkardı. Sanatçının uzun yıllara yayılan arşivinden oluşan bu özel seçki, geçmişin izlerini bugünün bakışıyla yorumlarken her fotoğrafıyla ziyaretçilerin kendi hikâyelerine açılan kapıları araladı.