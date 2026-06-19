Çocuklara enerji tasarrufunu tiyatroyla anlatan oyun sahnede

16 yıldır kesintisiz devam eden Enerjimi Koruyorum Projesi ile bugüne dek Türkiye genelinde 750 okulda 400 bine yakın çocuğa ulaşan Enerjisa Enerji, günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan ve pedagoglarla yapılan çalışmalar sonucunda yenilenen tiyatro oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı.

17 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan yeni oyun; çocuklara enerjinin günlük yaşamımızdaki önemini, yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğin enerji sistemlerindeki yerini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Oyun aynı zamanda günümüz çocuklarının hayatında giderek daha fazla yer kaplayan ekran kullanımına da dikkat çekerek, çocukları akranlarıyla birlikte oyun oynamaya teşvik ediyor.

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TİYATRO TURNESİ İLE YÜZLERCE ÇOCUĞA ULAŞILACAK

Çocukların çevresel farkındalıklarını artırırken sosyal gelişimlerine de katkı sunan proje, tiyatronun eğitici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünden yararlanıyor.

İşaret dili kullanımına da yer verilen yeni tiyatro oyunu ile tüm çocuklar için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim sunularak engelsiz sanat farkındalığına katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahnelenecek yenilenen tiyatro oyunuyla yüzlerce çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.