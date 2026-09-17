Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Don Quixote Müzikali 41. temsille sezonu açıyor

        Don Quixote Müzikali 41. temsille sezonu açıyor

        41'inci temsiliyle yeni sezonunu açacak olan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote Müzikali İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Don Quixote Müzikali 41. temsille sezonu açıyor

        Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote Müzikali, Işıl Kasapoğlu rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde yeni sezon yolculuğuna başlıyor. İlk sezonundan bu yana 40 temsilde 100 bin seyirciyle buluşan yapım, 41’inci oyunuyla yeniden sahnede olacak.

        Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ın başrollerini paylaştığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı müzikal; 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve toplam 80 kişilik ekibiyle Cervantes’in yüzyılları aşan hikâyesini büyük ölçekli bir sahne prodüksiyonuyla seyirciye taşıyor.

        Yeni sezonda Don Quixote’un ilk durakları İzmir, Bursa ve Antalya olacak. Yapım, eylül ayındaki açıkhava gösterimlerinin ardından ekim ayında İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi ve AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak. Turnenin aralık ayındaki durağı ise Ankara olacak.

        REKLAM

        Hayal etmenin, umudun ve iyiliğin gücünü merkezine alan Don Quixote, gerçekle hayal arasındaki sınırları sorgulayan hikâyesini canlı orkestra, güçlü oyuncu kadrosu, dekor ve kostüm tasarımlarıyla sahneye taşıyor.

        1959 yılında Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunundan uyarlanan ve ilk kez 1965 yılında sahnelenen Don Quixote Müzikali, Broadway’de 2.328 kez sahnelenerek müzikal tarihinin klasiklerinden biri oldu. Yapım, gösterimde kaldığı dönemde “En İyi Müzikal” dahil beş dalda Tony Ödülü kazandı.

        Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet’te satışa çıktı.

        DON QUIXOTE MÜZİKALİ YENİ SEZON TAKVİMİ

        REKLAM

        22 Eylül 2026, Salı – Bursa

        Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        24 Eylül 2026, Perşembe – Antalya

        Antalya Açıkhava

        4 Ekim 2026, Pazar – İstanbul

        Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

        18 Ekim 2026, Pazar – İstanbul

        AKM Türk Telekom Opera Salonu

        5 Aralık 2026, Cumartesi – Ankara

        ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
        #Piu Entertainment
        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
        #Don Kişot
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!