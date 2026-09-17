Don Quixote Müzikali 41. temsille sezonu açıyor

Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote Müzikali, Işıl Kasapoğlu rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde yeni sezon yolculuğuna başlıyor. İlk sezonundan bu yana 40 temsilde 100 bin seyirciyle buluşan yapım, 41’inci oyunuyla yeniden sahnede olacak.

Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ın başrollerini paylaştığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı müzikal; 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve toplam 80 kişilik ekibiyle Cervantes’in yüzyılları aşan hikâyesini büyük ölçekli bir sahne prodüksiyonuyla seyirciye taşıyor.

Yeni sezonda Don Quixote’un ilk durakları İzmir, Bursa ve Antalya olacak. Yapım, eylül ayındaki açıkhava gösterimlerinin ardından ekim ayında İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi ve AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak. Turnenin aralık ayındaki durağı ise Ankara olacak.

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Hayal etmenin, umudun ve iyiliğin gücünü merkezine alan Don Quixote, gerçekle hayal arasındaki sınırları sorgulayan hikâyesini canlı orkestra, güçlü oyuncu kadrosu, dekor ve kostüm tasarımlarıyla sahneye taşıyor.

1959 yılında Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunundan uyarlanan ve ilk kez 1965 yılında sahnelenen Don Quixote Müzikali, Broadway’de 2.328 kez sahnelenerek müzikal tarihinin klasiklerinden biri oldu. Yapım, gösterimde kaldığı dönemde “En İyi Müzikal” dahil beş dalda Tony Ödülü kazandı.

Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet’te satışa çıktı.

DON QUIXOTE MÜZİKALİ YENİ SEZON TAKVİMİ

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22 Eylül 2026, Salı – Bursa

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

24 Eylül 2026, Perşembe – Antalya

Antalya Açıkhava

4 Ekim 2026, Pazar – İstanbul

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

18 Ekim 2026, Pazar – İstanbul

AKM Türk Telekom Opera Salonu

5 Aralık 2026, Cumartesi – Ankara

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi