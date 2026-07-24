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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Fantasistanbul'da 10 film yarışacak

        Fantasistanbul'da 10 film yarışacak

        Fantasistanbul 2026 dün İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Fantasistanbul Artistik Direktörü Kerem Akça bu yıl yarışmada 10 güçlü filmin yarışacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        Fantasistanbul'da 10 film yarışacak

        Fantasistanbul 2026, İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen ulusal basın toplantısıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda festival programı ve ulusal yarışma seçkisi tanıtıldı. Festival, 23-28 Temmuz tarihleri arasında Beyoğlu Sineması ve Cinemajestic'te düzenlenecek gösterimlerle izleyicilerle buluşacak.

        Festival, saat 16.00'da "Algoritma'ya Biat Et" İstanbul PR Açılış Filmi ile başladı. Günün kapanışı ise festival ruhuna uygun şekilde "Noir" İstanbul PR Double Feature gösterimi ve sürpriz konuklarla gerçekleştirildi.

        Beyoğlu Sineması'nda 24 Temmuz'da saat 12.00'de Hakkı (İstanbul PR Yarışma), 14.00'te Musallat 3, 16.00'da Hatırladığım Ağaçlar (İstanbul PR Yarışma) ekip söyleşisiyle birlikte gösterilecek.

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        25 Temmuz programında ise saat 12.30'da Turbo, 17.30'da Büyük Kuşatma (Murat Kılıç söyleşisiyle), 19.30'da ise Galata İstanbul PR gösterimi yönetmen ikilisi ve Sarp Bozkurt'un katılacağı söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

        Fantasistanbul Artistik Direktörü Kerem Akça festival hakkında şunları söyledi: "Fantasistanbul'da merakla beklenen ilk 2026 seçkisinde 10 filmlik Ulusal Yarışma ile karşınızdayız. Bu görevi üstlenen değerli jüri üyeleri başta olmak üzere, özgün uzun film garantisi işlevimizi destekleyerek bizi yalnız bırakmayan tüm sinemacılara ve iş birlikçilerimize teşekkür ediyorum. 2025'in en iyi yerli kurmaca filmi olduğuna inandığım, her izleyişte gözümü kırpmadığım benzersiz bilimkurgu filmi Algoritma'ya Biat Et ile açılış yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beyoğlu Sineması'nda 23 Temmuz saat 16.00'daki Ahmet Mümtaz Taylan ile Suna Yıldızoğlu'nu buluşturacak Çifte Açılış Double Feature Gösterimi'nin ardından 24, 25, 26 ve 27 Temmuz tarihlerindeki halk gösterimlerinde değerli isimler soru-cevap bölümlerine katılacak. Beyoğlu Sineması gösterimleri ücretsiz, Cinemajestic gösterimleri ise 50 TL. Biletinial'a da çok teşekkür ediyorum. Satışları oradan takip edebilirsiniz. Telif Hakları Derneği Başkanı Sayın Cafer Vayni'ye festivale katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim."

        FANTASİSTANBUL PROGRAMI

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        26 Temmuz

        - 14.00 – Ağustos Düşleri (Halil Can Akbulut katılacak)

        - 16.30 – Musallat 3

        - 19.00 – Algoritma'ya Biat Et İstanbul PR Açılış Halk Gösterimi (Yönetmenler Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu katılacak)

        - 21.30 – Hakkı (Yönetmen Hikmet Kerem Özcan, oyuncu Bülent Emin Yarar katılacak)

        27 Temmuz

        - 14.00 – Barselo (İstanbul PR)

        - 16.30 – Noir

        - 19.00 – Turbo

        - 21.30 – Galata

        28 Temmuz

        - 12.00 – Büyük Kuşatma

        - 14.00 – Hatırladığım Ağaçlar

        - 16.30 – Ağustos Düşleri

        - 19.00 – Ulusal Ödül Töreni

        - 22.30 – Kazanan Film Gösterimi

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        #Fantasistanbul
        #Kerem Akça
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