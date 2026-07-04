haftanın kitapları

MUTLUYKEN BAŞKA ADLARIMIZ VARDI

(Yiyun Li)



Eserleriyle The Story Ödülü, The Los Angeles Times Kitap Ödülü, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan, Pulitzer ve Pen/Faulkner Edebiyat Ödülü sahibi Yiyun Li, İş Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabında bu kez kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü benzersiz öyküleri bir araya getiriyor. Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor; bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor; bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor; hayatının sonlarına yaklaşan bir biliminsanı ile bir zamanlar doktorluk yapan bakıcısı ortak bir yaşama adım atıyor… Yiyun Li’nin kahramanları düşledikleri sıradan ve huzurlu hayattan ölümle, şiddetle, yabancılaşmayla ayrı düşüp ellerinde kalanla yaşamanın yeni yollarını arıyor ve bunu bir kavanoz bal, yaralı karıncalar ya da yıllarca özlemle saklanan bir fotoğraf gibi anlam dolu detaylarda ve akıllardan çıkmayacak küçücük anlarda buluyorlar.