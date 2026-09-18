Garou 'Masumiyet Müzesi' hayranı çıktı!

Fransız müziğinin güçlü sesi Garou, “The Best Of” turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Konser öncesi röportaj veren Garou, halasının Türk dizilerini izlediğini ve kendisinin de bir Türk dizisinde oynamak istediğini söyledi.

Türkiye’ye ve Türk yapımlarına ilgisinden de söz eden Garou, “Türk dizilerini izledim, Masumiyet Müzesi’ni de çok beğendim. İstanbul’dayken müzeyi gezmek istedim ancak bu kez vaktim olmadı. Bir dahaki gelişimde mutlaka müzeyi de gezeceğim” dedi.

Gecenin özel konuğu Defne Samyeli ise Garou ile birlikte seslendirdiği “Sous le vent” performansıyla büyük beğeni topladı. İkilinin düeti, gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

“The Best Of” turnesinin Türkiye ayağına devam eden Garou, 18 Eylül Cuma akşamı İzmir Kültürpark’ta sahne alacak.